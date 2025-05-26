iPhone隱藏功能大揭秘！長按照片金額秒換幣值　網民：去日本剛好

iPhone功能多不勝數，但就算用了多年，可能也還是有不知道的功能！一名網友就表示，他現在才發現原來「長按」照片的金額，iPhone就會自動換算幣值，驚人發現引起網友熱議。



iPhone「長按圖片」秒換幣值

網民發現iPhone長按可以換算圖片中的幣值。（Threads）

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一名女網友在Threads發文表示，「只有我現在才發現，iPhone長壓照片的日幣金額會自動幫你換算成台幣嗎？」說直到現在才知道的自己根本就像是史前時代的人，如今才「已知用火」。

女網友也實際PO出測試照片，在日本販售商品的頁面中，所有商品都是以日幣標價，其中一個抱枕要價4400日圓，而另一張照片是女網友「長按」該價格後，iPhone立刻就換算成999.83元新台幣（240.78港元），相當方便。

發文吸引大票網友討論，實際上也有很多人不知道該功能，紛紛留言

「好扯！哀鳳到底是什麼神機器！認真不知，感謝分享」、

「我第一次知道這功能真的嚇尿」、

「知道長壓可以複製，但不知道可以直接幫我轉換匯率欸！長知識了」、

「這一篇包含留言處太實用了，五月要去日本剛好派上用場」。



另外也有網友提供其他實用功能，

「長按日期可以直接加入行事曆，長按照片上的溫度可以直接換算華氏攝氏」、

「知道可以複製文字和翻譯，匯率轉換第一次知道，謝啦」、

「計算機也能算匯率噢」、

「很多人都不知道長壓照片可以複製文字，長壓金額會轉換幣值可能也不知道，但是之前有在推廣大家可以這樣子玩」、

「iPhone計算機按左下角計算機圖案裡面的換算，可以變成匯率換算機」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone超方便1功能你還不知道！她驚呼「長按」能做的超多，網友也驚：太實用了】