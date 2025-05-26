iPhone隱藏功能大揭秘！長按照片金額秒換幣值 網民：去日本剛好
撰文：風傳媒
出版：更新：
iPhone功能多不勝數，但就算用了多年，可能也還是有不知道的功能！一名網友就表示，他現在才發現原來「長按」照片的金額，iPhone就會自動換算幣值，驚人發現引起網友熱議。
iPhone「長按圖片」秒換幣值
+14
一名女網友在Threads發文表示，「只有我現在才發現，iPhone長壓照片的日幣金額會自動幫你換算成台幣嗎？」說直到現在才知道的自己根本就像是史前時代的人，如今才「已知用火」。
女網友也實際PO出測試照片，在日本販售商品的頁面中，所有商品都是以日幣標價，其中一個抱枕要價4400日圓，而另一張照片是女網友「長按」該價格後，iPhone立刻就換算成999.83元新台幣（240.78港元），相當方便。
發文吸引大票網友討論，實際上也有很多人不知道該功能，紛紛留言
「好扯！哀鳳到底是什麼神機器！認真不知，感謝分享」、
「我第一次知道這功能真的嚇尿」、
「知道長壓可以複製，但不知道可以直接幫我轉換匯率欸！長知識了」、
「這一篇包含留言處太實用了，五月要去日本剛好派上用場」。
另外也有網友提供其他實用功能，
「長按日期可以直接加入行事曆，長按照片上的溫度可以直接換算華氏攝氏」、
「知道可以複製文字和翻譯，匯率轉換第一次知道，謝啦」、
「計算機也能算匯率噢」、
「很多人都不知道長壓照片可以複製文字，長壓金額會轉換幣值可能也不知道，但是之前有在推廣大家可以這樣子玩」、
「iPhone計算機按左下角計算機圖案裡面的換算，可以變成匯率換算機」。
延伸閱讀：手機頻繁沒電有救！Android新功能揪出兇手：減少背景不必要電量（點擊連結看全文）
+8
舊Router別急著扔 即學5大改造方案 拓展家庭網絡還可文件共享手機電池不喜歡100%滿電？CCTV提醒整夜充電有損耗與起火隱患蘋果應對歐盟規範 iPhone可用第三方語音助手：Siri地位動搖iPhone 17 Air將用上矽負極電池 只支援eSIM 續航提升15%大進化iPhone新機漲價避談關稅怕觸怒白宮！Apple以這理由當加價擋箭牌iPhone 20周年迎巨變 屏下鏡頭+全玻璃曲面屏無瀏海將震撼登場
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone超方便1功能你還不知道！她驚呼「長按」能做的超多，網友也驚：太實用了】