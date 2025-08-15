你有遇過這情況嗎？睡覺前玩手機將音量校到極細，影響到鬧鐘音量也超小的、完全叫不醒你起床！如果將音量校太大，又怕聽歌、睇片時爆音轟耳！但其實有秘技可以讓iPhone在鬧鐘響起時自動將音量調節至100％，響完後就自動回復至正常音量，非常實用！



Step. 1｜先開啟iPhone／iPad 的「捷徑」app、點擊正下方的「自動化」按鍵。

Step. 2｜在「自動化」介面內，點擊「新增自動化操作」

Step. 3｜在「個人自動化操作」中點選「鬧鐘」一項

Step. 4｜之後剔選3個項目，意思是指示系統在「所有」鬧鐘「響鈴時」「立即執行」指令。

Step. 5｜在開始使用下的「+ 新增空白的自動操作」方格點一下

Step. 6｜在上方搜尋格中輸入「設定音量」，之後點選同名選項。

Step. 7｜最後揀選將「鬧鐘」音量設為「100%」。（當然亦可按自己需要選擇為80%/90%）

完成！以後唔怕鬧鐘太細聲了

以後無論手機的音量本來調校到幾多%都好，只要鬧鐘一響起，音量就會即時提升到你指定的%。但請注意！這個設定會無視靜音模式，照樣會用最大音量響鬧鐘，如擔心開會／看電影時受到影響，可設定只在「起床鬧鐘」使用自動提升音量功能。

如擔心開會／看電影時受到影響，可設定只在「起床鬧鐘」執行自動提升音量功能。

最後再補充多 3 個 iPhone 鬧鐘實用隱藏技巧

iPhone鬧鐘9分鐘貪睡功能的由來

iPhone鬧鐘的貪睡時間固定為9分鐘。這設計源自1956年美國第一款具貪睡功能的機械鐘，因機械限制最多只能延遲9分鐘再響。Apple保留此傳統至今。



快速清除iPhone鬧鐘的簡便方法

為避免遲到，許多人設置多組鬧鐘，但容易造成混亂。只需對Siri說：「Hey Siri，關閉/刪除所有鬧鐘」，即可一鍵清除所有鬧鐘，方便直覺。



iPhone隱藏版溫和鬧鐘音效

iPhone除了30種標準鈴聲外，在「睡眠｜起床鬧鐘」功能中還隱藏了9種專為早晨設計的漸強旋律。這些溫和音效能減少驚醒感，改善起床心情，但使用者需評估是否足夠喚醒自己。

