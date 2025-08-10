被App評分彈窗打斷體驗？蘋果iOS設定關閉技巧 6步驟告別煩擾
撰文：T客邦
有些 App 使用到一半時會跳出「至 App Store 評分」的提示訊息，主要是希望獲取使用者的回饋，供開發者了解用戶意見並對應用程式進行改善。
不過，對於沒有評論習慣的人來說，跳出評分提示很有可能會打斷使用體驗，對此蘋果公司也提供 iOS 用戶關閉該功能的方法。
步驟 1：有些 App 在使用到一半時會跳出評分提示，提醒使用者至 App Store 中為其評分。
步驟 2：點選後便能至 App Store 進行評論，不過此功能對於沒有評論習慣的人來說可能會有點干擾。
步驟 3：若不想要 App 再跳出「評分提示」，則先點進「設定」。
步驟 4：接著往下滑會有個「App」的選項。
步驟 5：這時會出現設備中所有的應用程式供選擇， 找到「App Store」後點進去。
步驟 6：然後將「App 內評分與評論」關閉，日後使用 App 時就不會再跳出評分提示。
