被App評分彈窗打斷體驗？蘋果iOS設定關閉技巧　6步驟告別煩擾

有些 App 使用到一半時會跳出「至 App Store 評分」的提示訊息，主要是希望獲取使用者的回饋，供開發者了解用戶意見並對應用程式進行改善。



不過，對於沒有評論習慣的人來說，跳出評分提示很有可能會打斷使用體驗，對此蘋果公司也提供 iOS 用戶關閉該功能的方法。

有些App使用到一半時會跳出「至 App Store 評分」的提示訊息（T客邦提供）

簡單操作即可關閉App評分彈窗干擾（按圖查看）👇👇👇

+ 1

步驟 1：有些 App 在使用到一半時會跳出評分提示，提醒使用者至 App Store 中為其評分。



步驟 2：點選後便能至 App Store 進行評論，不過此功能對於沒有評論習慣的人來說可能會有點干擾。



步驟 3：若不想要 App 再跳出「評分提示」，則先點進「設定」。



步驟 4：接著往下滑會有個「App」的選項。



步驟 5：這時會出現設備中所有的應用程式供選擇， 找到「App Store」後點進去。



步驟 6：然後將「App 內評分與評論」關閉，日後使用 App 時就不會再跳出評分提示。



延伸閲讀：手機存儲空間告急？3招徹清理技巧秒學懂 128GB其實已很夠用（點擊連結看全文）

+ 19

【本文獲「T客邦」授權轉載。】