iPhone相機48MP要常開？盲目用極佔空間效果差　2種情況需要開啟

買了支援48MP的iPhone，是不是每次拍照都應該打開48MP？很多人第一反應都是：當然啊，像素越高，照片不是應該越清晰嗎？！其實還真不是。先說結論：48MP不是日常拍照必開的畫質開關，而更像是一個在特定場景下非常有價值的高解像度工具。



例如，iPhone 17 Pro Max的三顆後置鏡頭都是48MP規格，但不同鏡頭的實際焦段和成像方式並不一樣。主鏡頭支援24mm的1×以及48mm的2×，超廣角支援48MP拍攝，長焦則是100mm的4×。

iPhone 17 Pro Max的三顆後置鏡頭都是48MP規格。（unsplash@Igor Omilaev）

那麼什麼時候需要開48MP？

1. 白天光線充足

比如拍建築、風景、靜物，而且畫面裏有很多細節，這時候48MP能夠保留更多紋理，後期裁剪也更有餘量。

2. 你準備放大或者二次構圖

比如一張照片裏同時拍了建築和人物，後期想裁掉一部分畫面，48MP會更有優勢。蘋果也明確提到，高解像度照片能夠保留更多細節，在放大和裁剪時擁有更大的創作空間。

但如果是晚上、室內暗光、運動中的人物，或者只是隨手記錄生活，我反而建議你直接用預設的24MP或者自動模式。

原因很簡單：像素多，不等於暗光一定更好。而且48MP相片檔案更大，日常拍幾百張照片，很容易增加儲存壓力。更重要的是，夜間模式等情況下，實際輸出解像度還可能發生變化。

所以記住：

白天拍風景，48MP值得開；日常隨手拍，不必強求；暗光和夜景，優先考慮成像穩定和畫質，而不是盯著48MP。



48MP是工具，不是越高越好的畫質按鈕。真正會用iPhone的人，是知道什麼時候該打開。

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