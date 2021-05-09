撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-09 08:01

如果你對攝影器材稍稍瞭解，對於富士這個品牌一定不會陌生。在菲林時代，富士有着輝煌的歷史，富士的Velvia、Provia、Superia等菲林，已經成為了攝影史上的經典菲林之一。在十年，Fujifilm X系列相機第一款產品X100正式發佈，從2011年3月Fujifilm X100正式上市到今天，Fujifilm X系列相機整整走過了十年，Fujifilm X系列相機更是以過硬的畫質表現和超高的顏值，形成了獨特產品風格，成為了相機市場上一道靚麗的風景線。那麼，今天我們就通過這篇文章，來盤點富士十年來改變攝影圈認知的經典相機產品。

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Fujifilm X100是Fujifilm X系列相機的開山之作，第一代Fujifilm X100採用了一塊1200萬像素APS-C畫幅CMOS傳感器，鏡頭採用了富士龍23mm f/2大光圈鏡頭，等效35mm焦距。

Fujifilm X100給人最大的驚喜是採用了旁軸外觀設計，硬朗線條勾勒的機身輪廓加上銀色機身以及黑色蒙皮，讓Fujifilm X100給人眼前一亮，讓這台相機在一眾以黑色為主的相機中，成為了獨特的風景。Fujifilm X100機頂上刻字銘牌，快門釋放按鈕，鏡頭光圈環，旁軸的取景方式，使用Fujifilm X100時給人一種時光穿梭的感覺，也重新書寫的相機歷史的新篇章。而Fujifilm X100的這種如同操控機械相機的方式，讓很多攝影師愛不釋手，給攝影師「最純粹的攝影體驗」。

從第一代Fujifilm X100到現在的Fujifilm X100V，經過多代升級的X100系列在復古的外觀下，以出眾的畫質表現，專業的操控方式，等效35mm焦距的鏡頭，讓Fujifilm X100成為了一台非常適合隨身攜帶進行拍攝的相機，不論是旅行攝影，還是街頭人文紀實攝影，Fujifilm X100系列都能出色的完成任務，因此這台相機也成為了眾多攝影師的最愛的相機。

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正是Fujifilm X100的出現，改變了我們對於隨身便攜相機的認知。Fujifilm X100復古的外觀，便攜的機身設計、高素質的定焦鏡頭以及大尺寸傳感器帶來的高畫質表現，這都是Fujifilm X100出現前便攜相機不具備，而Fujifilm X100的出現讓我們對於便攜相機有了重新的認知，也帶動這類相機的發展方向。

在Fujifilm X100驚豔登場不久之後，富士推出了首台可換鏡頭無反相機——Fujifilm X-Pro1。Fujifilm X-Pro1延續了Fujifilm X100的旁軸外觀設計，採用了可換鏡頭的設計，通過機身上的控制撥盤和按鍵配合，提供了非常出色的操控體驗。

針對旁軸相機取景特點，Fujifilm X-Pro1採用了光學電子混合取景的方式，在光學取景器內巧妙地加入了一塊LCD屏幕，可以通過切換的方式在純光學取景和電子取景之間切換，既保持了傳統旁軸光學取景的方式，又讓初上手Fujifilm X-Pro1的用户可以通過電子取景快速適應這台相機的取景方式，今兒完成拍攝。

在2011年，Fujifilm X-Pro1的這種電子和光學混合取景的方式可以説十分先進的，讓很多對旁軸相機感興趣，可以通過Fujifilm X-Pro1領略旁軸相機帶來的攝影樂趣。

除了復古的外觀以及出色的操控之外，Fujifilm X-Pro1採用了在當時性能及其出色的APS-C畫幅1600萬像素X-Trans CMOS傳感器。富士在相機傳感器研發上一直有着深厚的技術實力，例如Super CCD EXR技術。Fujifilm X-Pro 1採用的X-Trans CMOS則是富士從銀鹽菲林獲得的靈感，通過對傳感器陣列的修改，不僅讓Fujifilm X-Pro 1有着出色的畫質表現，同時從根本上消除了數碼相機拍攝產生的摩爾紋對於畫面的影響。

Fujifilm X-Pro系列經過十年的發展，也從當初的X-Pro1升級到了今天的X-Pro 3。Fujifilm X-Pro系列的出現，奠定了富士在無反相機的地位，也為富士積攢了大量的用户，Fujifilm X-Pro1開始搭載的獨家開發X-Trans CMOS如今已經成為了富士相機高畫質表現的代表技術。

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2020年，Fujifilm X-Pro3與用户見面，旁軸造型不僅帶來了濃郁的復古感之外，特殊的翻轉屏設計讓用户可以將更多精力沉浸在發掘影像本身的魅力之中。同時，Fujifilm X-Pro3增加了大量富士獨家菲林模擬色彩，豐富了Fujifilm X-Pro3的拍攝體驗。

除了Fujifilm X-Pro1之外，富士又帶來了X-E1無反相機。Fujifilm X-E1延續了Fujifilm X-Pro1的配置，但是其定位稍低於X-Pro1的產品，所以Fujifilm X-E1取消了混合型取景器，改用電子取景器，但是機身外觀顏值、操控性和畫質表現上，依然維持了富士的一貫水準，Fujifilm X-E1的出現也成為了富士當時最受歡迎的一個系列產品。

2021年，富士帶來了全新的X-E4。這台全新的Fujifilm X-E系列的最新相機依然維持了X-E系列傳統，精緻小巧的外觀設計、出色的成像畫質水準，極佳的操控體驗，讓Fujifilm X-E4成為了富士高畫質和高便攜的代表產品。

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除了採用旁軸外觀設計的Fujifilm X-Pro1、X100之外，富士還推出了全新的旗艦相機Fujifilm X-T1、定位中端市場的Fujifilm X-T10、為大眾用户準備的Fujifilm X-T100等多款無反相機產品。這其中旗艦Fujifilm X-T1則是富士影像技術研發實力的代表之作。

Fujifilm X-T1採用了類單反的外觀設計，同時融入了富士機身精緻、復古的設計理念，讓Fujifilm X-T1也成為了市場上最為精緻的旗艦無反相機。在機身操控上，Fujifilm X-T1配雙撥盤的操作方式，讓Fujifilm X-T1給使用者提供了出色的操作體驗。

除了外觀，Fujifilm X-T1搭載了1630萬像素的 X-Trans II CMOS傳感器，使用了相位+反差的混合式自動對焦系統，不僅對焦速度極快，相機的追焦能力也顯著提升。拍攝運動物體也成為了富士無反相機新的努力方向。

憑藉極高的畫質表現以及優秀的操控體驗，Fujifilm X-T1推出後贏得了攝影師以及攝影愛好者的喜愛和追捧，這些也給了富士在相機研發上最大的動力。2018年富士推出旗艦X-T3時，搭載了全新的第四代X-Trans CMOS傳感器，依舊是APS-C畫幅，但像素數提升到了2610萬，讓相機的解析力進一步升級。2020年，Fujifilm X-T4正式發佈，這台畫質出色、操控優異的旗艦相機，在相機市場上具有非常明顯的競爭優勢，從攝影愛好者到專業攝影師，Fujifilm X-T4都可以滿足他們對於相機的全部要求。

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富士在APS-C畫幅市場激戰正酣時，富士再一次「秀肌肉」展現了自己強大的研發能力，開闢了一個全新的戰場，而這個戰場裏並沒有我們熟知和常見的相機品牌，這一次富士劍指更高的高度。2017年，富士首款中畫幅無反相機GFX 50S正式發佈，搭載了44x33mm的中畫幅CMOS傳感器，有效像素為5140萬，配以425點AF對焦系統，再加上不到5萬的售價，讓這台相機極具誘惑力。

富士GFX 50S採用了無反結構設計，相對於傳統中畫幅相機來説，機身更加緊湊，便攜性也更出色，同時中畫幅傳感器在畫質上有着得天獨厚的優勢。為了優化富士GFX50S的操控，富士為這台相機裝上了可翻轉的觸控屏，易用性也更加出色。

伴隨着GFX 50S發佈的還有三款GF鏡頭，分別是GF 63mm F2.8 R RW、GF 32-64mm F4 R LM WR以及GF 120mm F4 R LM OIS WR Macro。這標誌着繼XF系列鏡頭豐富到22枚之後，新的中畫幅GF鏡頭羣也開始生根發芽了。

在富士GFX 50S推出後，富士有發佈了GFX 50R中畫幅無反相機。GFX 50R依舊採用了5140萬像素的中畫幅傳感器，對焦能與GFX 50S相同。但GFX 50R採用了類似於旁軸的復古外觀設計，在機身輕薄方面再次提升，也讓中畫幅的無反相機的便攜性大大加強。

除了GFX 50S和GFX 50R兩款中畫幅無反相機外，2019年富士推出了自己的「王炸」產品——富士GFX 100，一台擁有一億像素的中畫幅無反相機。

富士GFX 100採用了一塊1.02億像素的中畫幅傳感器，可以輸出11648x8736分辨率的圖像，提供了及其出色的畫面細節解析力，同時也能保證更大畫幅的輸出需求。富士GFX 100不僅可以滿足商業攝影對於畫質的需要，對於攝影愛好者來説，一億像素提供的強大解析了同樣可以滿足風光這類需要強大細節表現的拍攝題材。

富士GFX 100不僅擁有「恐怖」一億像素輸出能力，富士還為這台相機加入了五軸防抖系統，讓中畫幅相機可以擺脱三腳架的束縛，更加自由的進行拍攝創作。在對焦性能上，GFX 100提供了425個對焦點，支持人物面部識別和眼部對焦，讓攝影師可以捕捉更精彩的瞬間。另外，面對視頻越來越多的拍攝需求，GFX 100還支持4K 30Pd視頻拍攝能力，讓這台中畫幅相機也做得一機多能。

2021年初，富士推出了最新的中畫幅相機GFX 100S，依舊採用了1.02億像素中畫幅傳感器，並且對機身拍攝能力等方面做出了升級。讓人更加驚喜的是，富士GFX 100S作為中畫幅相機，官方定價僅為48000元，這個吸引力十足的定價，讓中畫幅相機不再高高在上，也成為了很多攝影愛好者首選的相機產品。

Fujifilm GFX 100S（官方圖片）

富士推出的相機產品，不論是X系列無反相機，還是GFX系列中畫幅無反相機，都以給拍攝者「最純粹的攝影」為理念。這種理念，不僅有出色的研發實力、極佳的畫質表現，出色操控之外，富士獨家的菲林色彩表現，也是富士相機一大特點，也影響着攝影圈對於色彩的理解。

富士將自家出色的菲林色彩風格無縫地轉移到了富士推出的數碼相機中。從最初Fujifilm X100內置的Velvia、Provia、Astia到如今富士GFX 100S中畫幅相機內置的19款菲林色彩，菲林色調已經成為Fujifilm X系列相機的「獨門武器」。

富士是唯一一家集光學、底片、相機三大產業為一體的企業，擁有許多其他企業並不具備的優勢。富士相機內置的菲林模擬，不同於我們使用的菲林濾鏡，更不像VSCO或者是Lightroom裏的菲林預設，這些色彩是根據富士的真實菲林得來的色彩，所有設置都是真實來自於富士積累了大量數據的菲林色庫，菲林的色彩渲染是一個非常複雜的過程，幾乎不可能通過在圖像編輯器中進行簡單的滑塊調整來模仿的。例如，與Fujifilm X-Pro3一起推出的Classic Neg菲林模擬色彩，已經成為富士相機最經典的菲林色調之一，成功了籠絡了一眾年輕用户的心，讓富士相機成為了很多年輕人購買相機時的首選。

十年前，Fujifilm X100橫空出世，讓我們看到了富士相機的與眾不同，十年後，Fujifilm X系列相機已經涵蓋了高、中、低三擋，滿足不同用户的需要，而富士GFX系列中畫幅無反相機，將中畫幅相機高畫質攝影體驗直接帶給了廣大攝影愛好者，拉近了中畫幅相機與普通人的距離。

如今，在街頭拍攝時，你總會不經意間看到富士相機的身影，影像也在潛移默化的影響着我們每個人的生活，而富士相機則悄無聲息的改變了攝影圈對於相機的產品的認知，帶着我們繼續探索全新的影像時代。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】