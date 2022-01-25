Gmail｜6步教你更改「取消傳送」時限　5秒變30秒唔使同時間鬥快

以往我們在寄出一封 Gmail 郵件時，發現漏掉某個附加檔案或需要再補充內容時，除了重新發送一封信之外，其實也可以透過內建的「取消傳送」功能，將信件收回後重新修正再寄出，然而 Gmail 預設的取消傳送時間只有短短5秒鐘，除非一寄出後馬上發現，否則一般要在5秒內收回有些強人所難，這時不免將5秒改為最長30秒，才不至於錯過取消傳送時間。
▼▼▼6步教你更改Gmail「取消傳送」時限！▼▼▼
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步驟1. Gmail 取消傳送功能僅能在網頁板設定，進入 Gmail 網頁後點擊「設定」並選擇「查看所有設定」。
步驟2.蜷動頁面找到「取消傳送」欄位，接著將期限更改為30秒。
步驟3.再來選擇「儲存變更」。
步驟4.接著，新增與撰寫郵件後按下傳送。
步驟5.這時左下角的「取消傳送」時間會延長，增加收回的緩衝時間。
步驟6.點選後左下角會出現「已復原傳送作業」且信件會變成草稿供編輯。
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