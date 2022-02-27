AirPods 3效能評測　升級有感音效與續航力強　唯獨少了這功能

AirPods 第三代（以下簡稱 AirPods 3）採用新的外型設計，並改進音質、提供更長的續航力，以及加入防水抗汗等特點，售價為 1,499 元，價格與已經上市兩年，官網的AirPods Pro售價相差500 元，這也是消費者在採購時會面臨的抉擇。以下就由 AirPods 3 的特色介紹，再從中比較與 AirPods Pro 的差異之處。



AirPods 3 開箱

拿到 AirPods 3 後沒有一層塑膠套不要擔心，這是因為外型包裝與去年推出的 iPhone 13 系列一樣，改用紙膠條包裝，在外盒背面的上方兩端，設計有方便撕掉的箭頭和虛線，讓使用者依照指示就可以拆下包裝。

還在為選擇AirPods 3或AirPods Pro而頭痛？點擊圖片了解它們之間的差異。

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AirPods 3、AirPods Pro、AirPods 2 外型的差異

AirPods 3 的設計比較偏向 AirPods Pro，不管是充電盒或是耳機外型，都與 AirPods Pro 較為接近。首先是充電盒採用偏向橫向的設計，與第一代及第二代 AirPods 的直式較為不同，接著打開充電盒後，耳機也長得不一樣，看起來像是與 AirPods Pro 一樣的短耳柄設計，且為用「捏」的方式，可操作的力度感測耳機柄，但沒有耳塞，這點又與 AirPods 相同。

有感升級的音質感受，低音尤其明顯

AirPods 3 採用特製的驅動單體和高動態範圍擴音器，來強化音效的表現，且因為沒有耳塞來輔助隔絕外界聲音，在物理上是屬於開放性設計，會讓低音的音頻溜走。再加上每個人的耳型不同，低音消失的程度也不盡相同，因此在 AirPods 3 上新增「適應性等化」功能來解決這個低音問題，而運作上是透過「內向性麥克風」來接收耳朵裡的音頻，藉此去比對這段音樂原來的音頻，再透過音訊運算技術即時微調並補足可能丟失的中頻與低頻。實際與 AirPods 2 相比聆聽的感受，在低音更為渾厚，高音也相對清亮。

另外，嵌入式麥克風也能在聲學篩網的包覆下，提供風聲降噪效果，並透過 AAC-ELD 高階語音解碼器，讓人聲可以更加清晰，也提升整體的語音表現。

空間音訊帶來環繞音效

另外，在 AirPods Pro 及 AirPods Max 才有的空間音訊功能，這次也提供在 AirPods 3 上，可用來感受電影院般的環繞音效聲，也因為空間音訊同時也支援動態頭部追蹤，在轉動頭部時，音樂環繞也會隨即時變更，保持隨時都有的 3D 音體環繞效果。目前在 Apple Music 的杜比全景聲，還有 Apple TV+、Disney+、Netflix …等，也都能支援空間音效的效果。

支援尋找 AirPods 3

過去 AirPods 遺失後，可能就無法尋獲，只能報失處理，但在 AirPods 3 支援「尋找」功能，可以直接利用 iPhone 當中的「尋找」App 來追蹤遺失的 AirPods 3，運作方式是類似 AirTag 運用的超寬頻技術「精確尋找」功能，在進入藍牙連線範圍之後更有方向性的尋找遺失的耳機。同時也支援 AirPods 3 斷開連線之後的遺失提醒功能，如此也減少 AirPods 3 遺失的機率。

續航力最長可達 30 小時

在電續航力部分，標示具有 6 小時的音樂播放 、4小時通話，啟動空間音訊為 5 小時，若搭配電池盒多次充電，最大可以到 30 小時，比先前 AirPods Pro 與 AirPods 2 的 24 小時都還要長，且充電 5 分鐘可聆聽 1 小時，也算是快充回電，同時也支援 MagSafe 無線充電，以及敲敲充電盒顯示充電狀態的功能。另外，在 AirPods 3 上還加入皮膚感測器，會偵測使用者是否有配戴耳機，而決定音樂是否繼續播放，如此一來，即便不小心將耳機放在桌上，也不用太擔心持續播放音樂而耗電。

選 AirPods 3 還是 AirPods Pro ？

在 AirPods 3 發表時，因為少了降噪模式，價格又與已銷售兩年的 AirPods Pro 市售價差異不大，心裡確實存疑 AirPods 3 的定位。不過，在實際體驗後，AirPods 3 特製的驅動單體和高動態範圍擴音器、適應性等化功能、空間音訊，讓 AirPods 3 的音效感受，較 AirPods 2 明顯提升許多，即便沒有降噪模式，但環繞的效果像沉浸在音樂裡，不易受外部聲音的影響。對於配戴 AirPods Pro 降噪模式會有耳朵壓力失衡問題者，AirPods 3 提供更好的選擇，且較長的續航力，也適合偏愛長時間配戴耳機使用的人。

不過，如果不排斥耳塞式設計，對降噪功能也不會有耳壓問題，AirPods Pro 整體的音質表現，還是較為優異，或許將預算提升一些，就能入手。當然，市場傳聞新款 AirPods Pro 可能在今年推出，但科技產品向來都是早買早享受，解決當下的需求更為實在。

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