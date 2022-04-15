iPhone內置LiDAR激光雷達有咩用？　呢3款實用功能你不得不知

說起來，iPhone的Pro系列與普通版在相機上的差別，除去大家都知道的那一顆長焦鏡頭外，其實還有一個不那麼顯眼的區別——LiDAR激光雷達。



早在2020年3月，蘋果就率先在iPad Pro上加入了一顆LiDAR激光雷達，當時的宣傳是"為將來的AR遊戲做準備"。可過了這麼久，AR遊戲仍然不温不火。那麼iPhone上的這顆LiDAR難道就只是個擺設？

其實通過這幾款App，我們就能讓它發揮作用，幫助我們的iPhone變身為實用工具，下面就來和我一起看看吧。

▼▼▼即睇LiDAR激光雷達的3款實用功能！▼▼▼

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1）測距儀：讓手機成為隨身尺

相信對iPhone有所了解的用戶基本都知道這一功能，打開手機中自帶的測距儀App，進行簡單的打點操作後即可快速獲得兩點之間的距離。為了測試其實際效果，我選擇了自己的電腦對其進行長度測量。

測距儀（中關村在線授權使用）

31cm的結果與我們實際測量得到的31.5cm有一丁點的誤差，可能是定點的位置有些許誤差，或許是由於iPhone本身不顯示小數點後的長度數值，整體來看還是比較精準的。

2）人物檢測：對視障朋友的關愛

人物檢測功能對普通人來說可能並沒有什麼用，而且普通手機也可以通過算法實現類似的效果。但iPhone 的區別在於，它能夠通過語音表達出手機持有者與檢測人物之間的距離。

這一功能並不在測距儀中，而在iOS自帶的放大器App中。放大器的5個細分功能中，最右側圖標人物檢測功能，點擊即可開啟人物檢測功能。除去屏幕顯示數值外，還可以在設置中開啟聲音與觸感提示，針對視障人士還有語音提示可以選擇。

根據我的實測，iPhone能檢測人物的最遠距離達到10m；語音提醒的最長距離可以達到6m，包括未檢測到人物時，它也會進行語音提示。有了它，視障人士就可以根據手機提示來辨別身前這部分空間有沒有人，可以在排隊、行走、乘坐交通工具、餐廳就餐的時候提供一定的幫助。

3） 3D掃描建模：把真實世界裝進手機

得益於LiDAR對周圍環境的快速掃描，原本難度很高的3D建模工作如今也能通過iPhone輕鬆實現。不過這一功能本身需要使用第三方的3D建模App進行操作，這裏我們使用的是3D Scanner App。

根據App內的提示即可開始對周圍環境進行建模，App在掃描物體的時候會以多種風格（自行選擇）來記錄物體，要保證建模的精細度可以選擇重複、多次掃描，避免出現遺漏。

生成的建模圖根據類型的不同，有些直接就是原來物體的模樣；有些則是像3D打印機裏的建模圖案，只有基本輪廓，不過也可以著色進行還原。建模效果取決於掃描過程是否有遺漏，以及掃描物體在景深上的獲取難易程度，越複雜的越容易出現細節缺失等情況，不過部分區域的細節保留得還是很到位。

其實從應用場景來看，3D掃描目前能夠做到的效果已經足夠了。例如裝修房屋這一場景，剛到手的新房大多處於毛坯狀態，基本上只有基礎的線條，內部也沒有其它物體遮擋，很容易就能做到完整的3D掃描。

4）總結

從實際體驗來看，藉助於上面的三款App，LiDAR確實能發揮作用，提供不少實用功能，同時在效果上也要好於2D攝像頭和3D ToF攝像頭。不過LiDAR所能提供的功能遠不止於此，有了如此強大的硬件作為基礎，希望開發者們未來能夠繼續努力，為我們帶來更多新奇實用的有趣玩法。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】