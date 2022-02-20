用手機拍出完美照片　掌握8個影相技巧　專業級水平佳作輕鬆實現

每逢遇到假期假期，都會有朋友私信問我：我要拍某某某，用手機怎麼拍呢？於是，今天做個簡單的分享文章，分享一些手機攝影技巧，希望能幫助你在元旦假期，迎接新年之際和家人、朋友團聚時用手機拍攝出滿意漂亮的照片。



在正式進入正文前，還是要多嘮叨幾句。手機攝影與傳統攝影同宗同源，都算作是攝影的範疇，但手機攝影與傳統攝影之間又有着完全不同的理念。舉了簡單的例子，如果傳統攝影將拍照、後期處理和輸出比作三個步驟的話，手機攝影可以將拍攝、後期處理（數字暗房）和輸出（分享朋友圈等社交媒體）全部功能融於一身，這也是手機攝影的優勢，而眾多的攝影App加入，不僅彌補了手機在拍照上的某些不足，高質量的圖像輸出又提升了手機攝影的樂趣。

接下來，進入今天文章的主題。

要用手機拍出專業級效果，便要留意這８個攝影技巧：

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1、三等分法構圖

攝影講究的是構圖，手機攝影也不例外。

攝影構圖遵循的法則是三等分法，攝影師需要將場景用兩條豎線和兩條橫線分割，就如同是書寫中文的「井」字。這樣就可以得到4個交叉點，然後再將需要表現的重點放置在4個交叉點中的一個即可。

構圖不僅可以帶來一張完美的手機攝影作品，更可以考驗拍攝者對於畫面表達的理解。所以，構圖規則必須熟練掌握牢記心中，養成一種構圖習慣，是每一個攝影師必備的基礎，不管是用相機還是手機，都是如此。

所以，養成構圖習慣，也是用手機拍攝好照片的最關鍵，最重要的點，沒有之一。

2、選擇對焦點和控制曝光

相機拍照片要對焦，用手機拍照更要對焦。

到上面的話，你認為我在說笑話，拍照怎麼能不知道對焦！我想說的是，我還真認識很多人，不知道手機拍照需要對焦。

預設狀態下，手機拍照時會以屏幕正中心的點最為對焦點和測光點，所以如果想要對拍攝主體進行對焦，則需要進行手動控制。手機拍照時對焦的操控非常簡單，拍照時點擊屏幕，即可完成對焦動作。

需要注意的是，手機的對焦點和測光點一般為聯動的，即手機的對焦點同時也只測光點，這就造成了有時焦點對準色彩較深的物體時，手機測光算法認為拍攝者在一個較暗環境中，因此會對照片整體變亮，造成照片過曝；而對焦點選擇較亮位置時，例如白色，會造成照片整體欠爆。這是手機拍照無法避免的一個問題，也是為什麼會有第三方攝影App或者一些廠商在自家的手機拍攝功能中加入了對焦與曝光分離，目的就是為了避免上述情況產生的過曝和欠爆。

那麼，我使用的手機沒有對焦和測光分離功能就無法在特殊的光線下拍攝出曝光準確的照片嗎？

當然不是。現在手機中都會有內置曝光補償功能，例如蘋果的iPhone，在對焦時可以滑動對焦框旁的「豎線」，來控制曝光補償。而Android手機則內置了與相機類似的曝光補償操控方式，可以通過最直白的「白加黑減」方式運用曝光補償，直接獲取曝光準確的照片。

3、換個角度去拍攝

如果你刷朋友圈，可以看到大部分手機拍攝的照片，都以一個平視的角度進行的拍攝，而平視角用俗話說就是抬手一拍，除非特定題材，否則很難能拍讓人過目不忘的作品，所以對於想拍一張與眾不同的手機攝影作品的你來說，變換一個視角去拍攝是最簡單的方法。

如何變化一個拍攝角度呢？最簡單的方法是：通過低角度進行拍攝。

之所以選擇低角度拍攝，原因有三。第一，低角度在拍攝時很容易操作，拍攝角度也更好把控，會讓照片中的拍攝主題變得更有趣。第二，低角度拍攝可以更好的突出拍攝主題，而背景通常僅保留地面和天空部分，所以低角度拍攝也是一個剔除嘈雜背景的好方法之一。第三，低角度還可以藉助前景，通過的色彩以及明暗的變化，營造出畫面的縱深感，引導觀眾將目光聚焦在最終的拍攝主體上。

4、 營造畫面縱深感

選擇合適的拍攝角度外，手機拍照時也要合理的利用場景中的線條，營造畫面的縱深感，以此提升手機攝影作品畫面的深度，這一點在拍攝風光照片時尤為重要。

那麼，該如何在拍攝畫面中建立視覺引導線，提升照片的視覺深度呢？在平時拍攝時，可以藉助街道、鐵路、小路、沙灘上的漣漪、河流、柵欄等，保證畫面中的物體從前景一直延伸到畫面遠處，消失在地平線上。這樣可以吸引觀眾目光，讓照片變得更有層次和深度。

另一種營造畫面縱深感的方法是藉助前景，通過前景與拍攝主體的差異，或利用前景物與背景環境的距離，為畫面營造出一種空間感。此外，還可以把拍攝主體融入到畫面的前景、中景和遠景中，營造畫面的立體感，讓最終的得到的照片更具立體感。

5、背景細節要注意

在平時使用手機拍照時，都會遇到比較複雜的場景，特別手機的鏡頭大都是廣角鏡頭，所以很難通過背景虛化來消除雜亂的背景對於拍攝主體的影響。在遇到複雜拍攝背景時，例如大幅色塊組成的場景，往往會喧賓奪主，所以這時將照片處理成黑白色調，這樣既可以突出拍攝主體，也不會因為這些色彩造成對照片整體的影響。

在某些時候拍攝時，雜亂的不僅會破壞畫面美感，更會造成很大的影響，讓一張本來完美的照片變得不完美。所以拍攝時，不僅要注意拍攝主題的，抓住拍攝主體的精彩瞬間，同時也要注意背景，不要因此破壞了照片畫面的平衡和美感。

6、拍攝多張照片

一次拍攝多張照片，這並不是什麼秘訣。很多時候，某個場景可以嘗試不同的角度進行拍攝，得到最滿意的照片。或者同一個場景也可以拍攝多張照片，防止因為出現抖動等問題影響畫面，留下遺憾。

多拍有益，多拍照片也為後期選擇照片提供了更大的空間，所以不要吝惜手機的快門。

7、從別人看不到的視角拍攝

視角不同往往可以給照片來帶意想不到的效果。大多數初學攝影的朋友，在拍照時只顧著拍攝主體，往往忽略拍攝視角和角度，這樣往往使得拍攝的照片缺乏視覺效果，顯得過於的平淡。

所以，養成觀察的習慣，去找不同的視角去完成拍攝，例如通過前後景別的襯托，通過高低視角的變化等，讓自己拍攝的照片在視覺上更具衝擊力，同時也讓照片更具動感和活力。

8、適當的後期處理照片

手機拍攝照片，後期處理是必不可少。藉助Snapseed、VSCO、美圖秀秀等眾多App，可以幫你快速而且很簡單的完成對照片的後期處理。

切記，後期處理照片要適度，不要過分處理，過度的後期處理，不一定起到事半功倍的效果，範兒會對照品產生巨大的影響，反而讓照片變得髒兮兮，影響照片視覺效果。

另外，HDR可以有效的保留照片亮暗部的細節，但使用HDR時一定要適度，過分的HDR反而會影響照片的細節，對照片的畫質會產生不可挽回的影響。

到這裏，這篇對於新手來說的手機拍攝指南也將告一段落了。手機拍照，在於心，才能感動每個人，定個瞬間，每個人都可以拍攝出足以令人驚豔的手機攝影作品。

以上是本次分享的一些手機攝影小技巧，希望對你新年小長假用手機拍照有幫助。

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