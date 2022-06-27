鴻蒙Harmony OS｜4大實用功能你要知 修圖、拼圖10秒搞掂無難度
撰文：Mobile Magazine
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Harmony OS 內有一個圖片庫的應用，不過好多 Harmony OS 的用戶只會知這個圖片庫只用來睇相，其實這個應用內還隱藏了好多實用的功能，今次就同大家介紹！
一般 Android 系統手機的「圖片庫」功能相當之少，只提供簡單的編輯圖片功能，但 Harmony OS 上的「圖片庫」 就隱藏了好多實用，例如「拼圖」、「消除」、「虛化」 及「除霧」等功能。
拼圖功能
開啟「圖片庫」 選擇要拼圖的相片，再按「創作」 >「拼圖」，再按個人喜好揀選喜歡的拼圖排列就可以。
消除功能
這個功能是於相片上消除其他不必要的物件。首先於要開啟相片，再選擇「消除」，自行掃除不必要的物件，完成後早前的物件就會完全不見了。
虛化功能
開啟相片後，再選擇「虛化」，就會自動做出虛化的效果。
除霧功能
有時後會於暗天及大霧天拍照，拍出來的效果不太理想。而這個「除霧」功能就幫到大家手，只要選擇「除霧」相片的霧及天氣就會清晰更多。
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