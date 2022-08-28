教你8招從個人習慣及系統設置保障私隱　手機偷聽原來真有其事

互聯網時代我們幾乎可以說是「裸奔」前行，雖然作為用戶我們的前台界面其實看起來是風平浪靜的，但實際上手機中各種軟件都在利用各種我們不了解的手段和方式瘋狂竊取我們各種各樣的私人信息。



如果你覺得我說的誇張，那麼不妨看看前段時間中國對某網約車平台的處罰公示，這裡面有一個非常讓人震驚的項目，就是非法收集用戶相冊信息接近1200萬條，而對於絕大部分用戶來說，肯定是不允許任何軟件獲取自己的相冊信息的，但該知名約車軟件卻能神不知鬼不覺的將用戶相冊信息據為己有。這從側面也反映出了一個問題，那就是我們認為大品牌的軟件都存在這些問題，那麼也就意味著很多不知名軟件的這種行為會更加惡劣和頻繁。

面對這種行為，作為用戶我也很無奈，但又沒有解決辦法，畢竟日常娛樂、外賣、辦公、出行你又離不開這些軟件的支援，卸載是最好的辦法，但卻不現實，所以只能想辦法和它們共存。接下來我為大家整理幾個方法，讓你的私隱信息盡可能的少暴露。

▼▼▼從個人習慣及系統設置保障私隱▼▼▼

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個人習慣篇：

①手機不要下載未經認證的第三方軟件

很多病毒、木馬程序都是會通過一個鏈接+吸引人的文案，讓你點擊下載，通常如果你下載安裝後，這些軟件由於沒有過審，可以很輕鬆的獲取你各種信息。

而且一些小眾的第三方軟件，因為連最基礎的應用商店的簡單審核都沒有，所以私隱安全方面是完全沒有保障的，甚至還會給用戶帶來金錢損失、手機損害等直接的傷害。

②非家庭區域不要使用WIFI網絡

目前使用家庭WIFI相對來說是比較安全的，因為只有運營商能得到你的上網數據，而如果你使用公共WIFI甚至辦公室的WIFI，那麼WIFI的提供者如果稍加手段，都是可以獲取到價值不等的你的個人信息的，所以最好的辦法就是全程使用手機卡自帶的網絡。

③重要私隱不要存放在手機上

這裡對於每個人來說重要信息定義不同，其中對於絕大部分人來說涉及私隱比較直接的可能就是一些比較暴露的影片和照片，或者明文的賬號密碼，這些信息建議不要存儲在自己的手機上，因為絕大部分軟件都有很多種辦法將這些信息上傳，一旦洩露出去就後悔莫及。

④手機和手機系統都不要太老

手機和手機系統太老意味著漏洞也會越多，漏洞越多就意味著手機被軟件攻擊的可能性也就越大！比如之前315曝光的採用Android早期系統的低端兒童智能手錶，工程師通過一個誘導掃碼，就能輕鬆的黑入手錶，實現對手錶功能的遠程控制。

系統設置篇：

①關閉各種軟件的個性化推薦、個性化廣告和用戶體驗改進計劃

這些個性化推薦內容和用戶體驗改進計劃，一旦你勾選，從法律角度來說就代表你同意APP或者手機本身對你的一些信息進行收集。

所謂個性化推薦簡單點說就是大數據，比如你用手機在搜索引擎上搜索了iPhone 13關鍵詞，可能通過個性化推薦對搜索記錄的抓取，然後就會反饋給各大購物APP，你打開購物APP就會收到iPhone 13購買相關店鋪和商品的推送。

雖然我說關閉，但其實這個是關不乾淨的，幾乎我們每天的信息都在以不同的方式，洩露給這些購物網站，然後獲得個性化的推送，以增加成交機率。

②關閉不用軟件的麥克風權限和相機權限

麥克風權限和相機權限如果你開啟了可以自動調用，那麼軟件就可以不經過你同意就隨便打開你的麥克風和攝像頭，對你進行錄音或者圖像的採集，這個風險就是第一是私隱洩露，第二就是麥克風通過語音轉文字可以獲取更多的信息，從而利用這些信息知道你的喜好和近期想買什麼東西，當然這些都是最基礎的。

③軟件權限不要給永久權限，重點項目需要每次提示

關鍵的權限如果給了軟件永久權限，就意味著它可以隨意調用，而開啟每次提示，就能保證，每次軟件調用該權限時，需要徵得用戶的同意，別怕麻煩！

舉個例子，現在很多APP會手機用戶的位置信息，這種如果你給了權限他就會趁你不注意自動手機，如果你不給，它就調用不了GPS無法獲取。

④睡覺前最好關閉WIFI和移動網絡

這個方法是比較狠的，如果你不用的情況下關閉WIFI和移動網絡，就能避免部分APP在你不注意的時候偷偷上傳你的個人信息了。

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