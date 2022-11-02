手機教學｜關閉5個設置讓Android機加倍流暢　原來鎖屏壁紙都關事

以前人們都說蘋果iPhone比Android手機更卡，但發展到現在，Android旗艦手機用個兩三年也不卡了。而且如果Android手機能夠關閉一些設置，長期使用會更加順滑。



本文我就總結了5個Android手機可以關閉的設置，如果你的手機也是Android機，趕緊操作起來吧。

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1. 關閉系統自動更新

對於新手機來說，這個設置可關可不關。但是對於使用2年及以上的手機來說，還是建議關閉系統自動更新，一些老手機對於新系統的適配性不是那麼好，更新後會出現卡頓現象。

以華為手機為例：打開設置，點擊系統和更新-軟件更新，軟件更新頁面的右上側有四個點，點開「本機設置」之後關閉夜間安裝和WLAN下自動下載，這樣手機就不會自動系統更新了。其他品牌的手機操作也都相似，都在設置中的系統中。

2. 關閉App自動管理

手機App自動管理基本都是自動開啟的，這個程序是自動管理應用的自啟、關聯啟動、後台運行這些功能。比如常見的社交性應用，一般會自動允許後台運行，而非常用應用，一般則會設置為禁止後台運行。這個也會佔用一定的後台運行空間，同樣可以在設置中關閉。

打開設置中的應用選項，選擇其中的 「應用啟動管理」，把「全部自動管理」關閉就可以了，這樣可以減少應用後台偷跑流量。

3. 關閉用戶體驗計劃

用戶體驗計劃是手機廠商為了更加了解用戶使用習慣，打開用戶體驗計劃之後，如果手機卡死了，或者有什麼毛病了，手機就會後台自動發送反饋給開發者。雖然也不會洩露隱私，但是對於用戶也沒什麼用，用戶可以在設置中的「系統和更新」中關閉用戶體驗計劃。

4. 關閉App的營銷推薦

現在的App總是會推送特別多消息，每過一兩個小時下拉通知欄就會被這些消息推送佔滿了，也並不感興趣，看著也讓人煩，這個時候就可以通過系統設置，把App的各種消息一掃而光。

打開設置中的「通知」選項，點擊「批量管理」，在裡面能看到最近幾分鐘，幾小時都是哪個App給你推送消息了，看著不用的就可以直接關上。我現在就留著幾個社交類的App的通知權限，其他經常給我發消息的App都讓我直接關了。

5. 關閉鎖屏壁紙

這個鎖屏壁紙毫無疑問也是需要使用流量和佔用後台的，有不喜歡的可以直接關了。可以在設置中的「桌面和壁紙」中，選擇「雜誌鎖屏」，點開之後把「開啟雜誌鎖屏」關閉了就行了。這樣就不會佔用太多的流量和後台。

但是雜誌鎖屏這個功能我還挺喜歡的，我最後還是沒關它。以上的操作都是為了更好的使用手機，不關鎖屏壁紙讓我心情愉悅也是更好使用手機的一種。

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