教你 iPhone 省電5招　幫手機提升續航力　關閉這些功能唔再食電

iPhone推出iOS 16後，許多人開始抱怨時常出現手機發燙、電池續航力降低的現象，甚至在調整低耗電模式後，電池健康度依然拼命下滑。



原來，正是因為手機裡藏著這些耗電原兇！今天就為大家整理5種只要透過手機「設定」就能為你省下超多電量的小技巧。

▼▼▼iPhone 省電5招▼▼▼

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1）了解哪些App最耗電

檢查電池健康度別只停留在看百分比！其實只要在原本的頁面往下滑，就能看見平時使用耗電最多的App是哪些、在螢幕與背景使用了多久，讓你了解自己的使用習慣，也可以將那些明明不常用卻超耗電的App清除。

2）自動調整亮度

螢幕顯示可以說是手機耗電的最大源頭之一，在設定中的「螢幕顯示與亮度」中開啟「自動」的功能，能讓手機針對環境光線進行調整，既可以保護使用者的眼睛，也能增加螢幕使用的效能，絕對能為你省下超多電量！

3）關閉原彩

如同上述，適當的調節螢幕設定真的能為手機省下許多電！iPhone的原彩功能可將色彩、亮度自動調節，但一般人若無修圖或作畫的需求，其實可以將原彩功能關閉，以達到省電的效果。

4）深色模式

最後一項關於螢幕顯示的調整就是開啟「深色模式」，特別是針對使用OLED螢幕的iPhone系列手機，最能達到省電效果。（iPhone X系列以後，除了IPhone XR、11以外，皆使用OLED螢幕）

5）關閉定位、藍芽與Airdrop

iPhone中有一些對外連結的功能，例如定位、藍芽、熱點與Airdrop，在使用後也可以養成隨手關閉的習慣，避免它們在無形之中吃掉許多手機電量。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只會調低耗電模式！iPhone省電5招讓你維持續航力，外出再也不怕電狂掉】