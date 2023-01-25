專家教你iPhone電池保養祕訣　一年後健康度依舊100%點維持？

iPhone的電池續航力一直是許多果迷在意的焦點，在iPhone內部可看到電池健康度功能，幫助用戶了解手機的壽命。對此，3C達人Tim哥於YouTube影片中指出，自己已經使用iPhone 13 Mini長達一年的時間，手機的電池健康度依舊維持在100%，他也分享保養手機電池健康度的秘訣，就是「別讓手機發熱發燙」。



Tim哥日前在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」中表示，影響手機電池壽命的關鍵原因不是長時間的使用，而是「高溫發熱」。他個人使用iPhone 13 Mini已經達1年的時間，而手機電池健康度依舊保持在100%的狀態，其中最需要注意的是不要讓手機發燙，平時手機電量應維持在40至80%之間，並養成少用快充、充電關機的好習慣。他更補充說明，要關機充電的原因為，讓手機在沒有連網絡的情況下，確保不會發燙。

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Tim哥表示，手機充電時電池可能會有氧化與還原反應，對於溫度非常敏感。因此，邊充電邊看影片、玩遊戲，可能會造成手機高速運行，且晶片將大量熱能散出的狀況，在溫度疊加之下便有可能破壞電池的化學物質，影響電池壽命，進而造成電池健康度下降的情況。

此外，許多人關心「是否能邊滑手機邊充電」，Tim哥則回應，是可以邊充電邊使用手機的，但前提是要注意不讓手機發燙。因此應注意，邊充電邊滑手機是可以的，但若是要玩遊戲，建議不要使用快充充電，影響電池壽命。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone用一年電池健康度仍100%！3C達人親授手機保養祕訣，全靠1招延長壽命】