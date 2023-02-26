iPhone 鬧鐘的3大隱藏技巧　最多畀你懶瞓9分鐘　配合Siri更方便

快樂的日子總是短暫的，每天早上起床趕上班的你，想必也跟我一樣痛苦吧！手機鬧鐘設了一整排最後還是一如既往地遲到了><，為什麼 iPhone 的鬧鐘只能設定貪睡 9 分鐘呀…開工第一天，跟著酷編一起來補充幾個 iPhone 鬧鐘的隱藏小技巧吧！



▼iPhone 鬧鐘的隱藏小技巧▼

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iPhone鬧鐘的貪睡時間只有9分鐘

每天早上被尖銳短促的 iPhone 鬧鈴聲吵醒時，第一個反應就是按下「稍後提醒」的貪睡功能。而使用 iPhone 這麼多年，你有發現 iPhone 的稍後提醒時間一次只有 9 分鐘嗎？據說其由來是「致敬」1956 年美國首款具有貪睡提醒功能的機械鐘，當年因為機械構造的限制，最大只能讓鬧鐘在 9 分鐘後再響一次，所以 Apple 便延續了這項傳統至今。

呼叫「Siri」快速關閉/刪除全部iPhone鬧鐘

為了避免早上睡過頭上班、上課遲到，不少人會設定多組鬧鐘「督促」自己離開溫暖的被窩，不過一整排鬧鐘新舊紀錄交雜看起來頗為「阿雜，不妨呼叫 Siri ：「Hey Siri，關閉/刪除所有鬧鐘」，就能一鍵刪除，直覺快速。

iPhone另有內建9種「隱藏版」鬧鐘聲

目前 iPhone 鬧鐘有近 30 種內建鈴聲可以選擇，還能自行更改成喜歡的 MP3 音樂，但其實在「睡眠｜起床鬧鐘」功能下，Apple 額外提供了 9 種專為早晨喚醒設計的鈴聲旋律，由弱漸強的鬧鐘聲比較不會被驚醒、影響一整天的心情，不過會不會發生鈴聲太溫柔反而叫不醒的困擾…大家要自己斟酌囉！

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