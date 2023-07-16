手機教學｜iPhone內建照片批次調色功能　完整教學一文看清

許多經營 Instagram 的用戶不但在拍照時講求構圖和取角，為了讓版面看起來簡潔一致，後續的修圖工作更是不可少，然而對於不會使用 Photoshop 的人來說，修圖調色是個艱難的任務，不過其實 iPhone 手機裡的照片編輯中，就能一次批次為多張圖片調整色調，大幅降低操作門檻，將修圖工作化繁為簡。



▼▼▼iPhone內建的照片批次調色功能教學▼▼▼

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步驟1. 在 iPhone 中打開照片 App，點選一張要調色的照片，在右上角選擇「編輯」。

步驟2. 接著便能在照片下方調整曝光、對比、亮部、暗部、飽和度、清晰度等參數。

步驟3. 點選中間下方的圓形圖示，也能為照片套上風格濾鏡，亦可細部調整濾鏡的強度，調整完後按下「完成」。

步驟4. 接著在已調整色調的照片右上角點選「...」，並點擊「拷貝編輯項目」。

步驟5. 再來退回相片瀏覽畫面，並且點擊右上角「選取」。

步驟6. 將想要批次調整色調的照片一次滑動選取起來。

步驟7. 接著單擊其中一張已選取的照片便會跳出功能選單，並選擇「貼上編輯項目」。

步驟8. 這時便會看到方才被選取的照片會一張張套上相同的參數設定，一次達成批次調色作業。

步驟9. 如果想要一次將照片調整回原圖，那麼須先點選上方的「選取」，接著點選要回復的照片。

步驟10. 選取完畢後，點擊其一照片便會跳出功能選單，在這裡點選「回復原狀」。

步驟11. 這時下方會跳出再次確認的提示視窗，按下「回復」。

步驟12. 完成後，便會看到方才選取的照片皆已回復原狀。

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