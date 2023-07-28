如何遠距離用iPhone批量傳圖？ 內建「檔案」App輕鬆傳送高清原圖
撰文：T客邦
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說到 iPhone 傳照片最熟人知的方法就是透過 AirDrop，不過 AirDrop 功能只適用在近距離傳輸，如果朋友不在身邊，通常則會用「共享相簿」的方式，但缺點是照片和影片的畫質畫被壓縮，因此，通常要滿足遠距傳送大量原圖的情況下，大多會將照片丟到 Google Drive 等雲端硬碟，但也多了一道上傳的手續，這時不妨利用iPhone 內建的「檔案」App 來快速達成。
▼▼▼遠距離用iPhone批量傳送原圖▼▼▼
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步驟1. 首先，開啟「檔案」App，在「瀏覽」頁面裡選擇「我的iPhone」。
步驟2. 接著點選右上角「…」圖示，選擇「新增檔案夾」。
步驟3. 在來為方才新增的檔案夾命名後，按下完成。
步驟4. 下一步，打開「照片App」，一次選取想傳送的照片後，點選左下角的「分享」圖示。
步驟5. 選擇「儲存到檔案」。
步驟6. 將照片儲存到剛剛命名的「圖片傳送」檔案夾裡，完成後按下「儲存」。
步驟7. 再來回到檔案夾外層，長按一下「圖片傳送」檔案夾，在跳出的選單中點選「壓縮」。
步驟8. 下一步，長按壓縮後，在跳出的選單中選擇「分享」。
步驟9. 選擇分享對象後，按下分享。
步驟10. 對收方到連結後，即可解壓縮開啟檔案。
步驟11. 最後便能瀏覽及選擇想要儲存的照片，按下右上角的「分享」圖示。
步驟12. 選擇「儲存影像」即可。
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