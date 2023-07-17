手機教學｜如何關閉iPhone主畫面的搜尋鍵？ 完整教學一文看清

在 iOS 16裡新增了許多好用的功能，且為了方便快速的啟用搜尋功能，在主畫面上新增「搜尋按鈕」，以利於快速啟動搜尋功能。然而，這項貼心的功能，卻讓有些人因此而經常誤觸，不小心就進入搜尋畫面，也影響平時操作 iPhone 的流暢感，如果你也不喜歡在主畫面上有「搜尋按鈕」，不妨可以手動關閉。



▼▼▼如何關閉iPhone主畫面的搜尋鍵？▼▼▼

+ 3

步驟1. 在 iOS 16裡，於主畫面上新增「搜尋按鈕」。

步驟2. 只要點選主畫面上的「搜尋按鈕」，就會進入搜尋的頁面。

步驟3. 但如果經常誤觸「搜尋按鈕」，可選擇關閉。只要在設定頁面中，找到「主畫面」選項。

步驟4. 在主畫面的設定頁面中，將「在主畫面上顯示」關閉。

步驟5. 回到主畫面可見「搜尋按鈕」已經不見，取而代之的是「……」分頁的顯示。

步驟6. 平時要開啟搜尋功能，只要由主畫面往下滑即可，不管要搜尋App、關鍵字、換算匯率都可以。

延伸閱讀：iPhone 螢幕截圖3大隱藏實用功能 手繪畫出完美圓圈只需一個步驟

+ 23

【本文獲「T客邦」授權轉載。】