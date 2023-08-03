手機教學｜如何設定iPhone內的替代文字？　六步完整教學一文看清

你知道 iPhone 鍵盤有許多隱藏小功能嗎？其中一個就是利用「替代文字」來加快你的打字速度，可以將它想像成「文字熱鍵」的概念，舉例來說，把原本一長串的地址，變成輸入「ㄉㄓ」等自行設定的關鍵字詞之後，鍵盤就會自動跳出我們預設的替代文字，大幅節省打字時間，可說是懶人必備技能！



▼▼▼設定iPhone中的替代文字▼▼▼

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步驟1.第一步，進入 iPhone 中的設定A pp，並選擇「一般」。

步驟2.再來，點擊「鍵盤」選項。

步驟3.接下來點選「替代文字」。

步驟4.進入後，然後按下左上角的「＋」圖示。

步驟5.接著，在「字詞區域」輸入完整地址，並在「輸入碼」的地方自行設定關鍵字，最後按下儲存。

步驟6.之後只要在鍵盤中輸入ㄍ厶ㄉㄓ，便能自動跳出預設的完整地址、快速傳送。

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