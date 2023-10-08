iPhone備驗證碼自動填入　iOS 17更有自動刪除功能　3個步驟完成

從 iOS 12 開始在 iPhone 上就有自動填入 SMS 簡訊驗證碼的功能，不得不說這個設計非常方便！除了有些時候沒有正確被判斷出是驗證碼簡訊（例如銀行登入簡訊），大部分都可以點選一下直接帶入驗證碼，省得去打開簡訊、重新輸入數字的時間。在 iOS 17 後這項功能更將支援範圍擴大到以郵件傳送的驗證碼，透過 Email 傳送的驗證碼 iPhone 也可以正確辨識、讓使用者一鍵點選帶入，而且更棒的是終於加入自動刪除驗證碼的新功能。



通常驗證碼簡訊或 Email 只是把一串數字傳送給登入者，以確保登入者就是本人，被稱為「兩步驟驗證」（2FA）安全機制，這個安全防護方式在密碼以外增加另一道防護，即使是密碼外洩、對方沒有驗證碼依然無法登入帳號，算是現階段最安全可靠的方法（未來可能會是無密碼時代，可參考我寫的另一篇「Google 帳號啟用密碼金鑰教學，無密碼的未來驗證機制」）。

當 iPhone 更新至 iOS 17 後，第一次收到簡訊或郵件驗證碼時會跳出是否要「自動刪除驗證碼」，也就是當 iPhone 收完驗證碼後就會自動把簡訊 SMS 或郵件刪除，以往這個步驟是使用者需要手動刪除，只要開啟自動刪除後就不用擔心了，此外，刪除時會把簡訊或郵件自動移動到「最近刪除」或「垃圾桶」，不用擔心被誤刪，即使想要找回被刪除的內容也可以在 40 天內復原。

要如何在 iPhone 把自動刪除收到的驗證碼簡訊和郵件功能打開呢？請看接下來的教學步驟。

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使用教學

STEP 1

將 iPhone 更新到 iOS 17 或更新的版本後，收到簡訊驗證碼時會跳出一個提示訊息，詢問「要在使用後自動刪除驗證碼嗎？」，如果選擇「使用後刪除」就會開啟自動刪除驗證碼訊息和郵件功能。

選擇稍後設定或是想要調整設定，可以開啟 iPhone 設定頁面然後選擇「密碼」選項。

STEP 2

從密碼設定頁面選擇「密碼選項」，接著就能在中間找到「驗證碼」自動清除功能，可以自動刪除訊息和郵件中已經完成自動填寫的驗證碼。

STEP 3

即使是自動刪除，簡訊和郵件也會被保留在「最近刪除」或「垃圾桶」，避免使用者認為重要的訊息被誤刪，需要時可從這兩個分類去把刪除掉的訊息或郵件重新復原（訊息只會保留最多 40 天）。

值得一試的三個理由：

1. iOS 17 後從簡訊或郵件收到的驗證碼，使用者可以一鍵點選直接帶入

2. 自動刪除已使用的驗證碼簡訊和郵件，省去手動刪除時間，也不會佔用容量

3. 刪除後會移動到「最近刪除」或「垃圾桶」分類，在 40 天內都能復原



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