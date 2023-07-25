ChatGPT最大競爭對手Claude 2全面升級　資料更新更強大且免費

當前全世界最知名的 AI 聊天機器人程式就屬 OpenAI 的 ChatGPT，近期推出 Code Interpreter 外掛功能讓 ChatGPT Plus 使用者可直接執行 Python 程式碼，用於分析檔案、建立圖表、處理數據或修改程式碼，支援高達 500 MB 檔案！堪稱是 GPT-4 發布後另一項跨時代的發明。如果你用不到這麼多強大的功能，或是單純想尋找有沒有 ChatGPT 服務免費替代方案，接下來要介紹的 Claude 被稱為是 ChatGPT 最大競爭對手。



本文要推薦「Claude」AI 模型來自 Anthropic，這家公司最主要的核心人物 Dario Amodei 是 OpenAI 前員工，2021 年和 OpenAI 理念不合後就離開團隊創辦 Anthropic。近期 Claude 發佈第二代，不僅程式碼、數學能力各方面相較於一代有顯著提升，更重要的是它完全免費使用！

Claude 2 數據已經更新到 2023 年初，相較於 ChatGPT 只更新到 2021 年 9 月來說資料更為新鮮即時，最大的特色是支援輸入 100K token 資料內容長度（GPT-4 僅限 32K token、GPT-3.5 Turbo 則為 16K token），也就表示這麼龐大的資料長度將能夠處理更多更長的內容，例如數百頁的文件甚至是一整本書。

另一方面，Claude 2 還能讓使用者上傳多個檔案，從 PDF 取出文字或產生摘要，和 ChatPDF、ChatDOC 或是類似文件助手做到的差不多，而且 API 調用的價格上也是便宜不少，不過如果只想在 Claude 網站上使用 AI 對話機器人只要免費註冊即可自由使用、沒有限制。

什麼是 Claude？

Claude 採用 Anthropic 自主研發的「合憲 AI」（Constitutional AI）訓練技術，在兩個階段中分別使用監督式學習（Supervised Learning）和強化學習（Reinforcement Learning），經過大量溝通資料訓練，讓 AI 學習如何產生安全、有用、無害的回覆，降低人為介入 AI 決策過程的機會。

如果去搜尋、閱讀過相關資訊會發現 Claude 更著重於使用無害、合乎論理的回應，盡可能避免具有爭議性的回應或誤觸一些問題，而這部用於訓練程式的「AI 憲法」則以多個經典法做為基礎，包括《聯合國人權宣言》、Apple 公司的資料隱私規則等等。

Claude 模擬人類交流的各種面向，在和人類對話時流暢自然、富有溝通技巧等特質。

Claude：https://claude.ai/

目錄

什麼是 Claude？

如何免費註冊 Claude 帳號？

Claude 操作方式介紹

上傳 PDF 文件進行翻譯、摘要或說明

Claude 常見問題 Q&A

如何免費註冊 Claude 帳號？



Claude 2簡介

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STEP 1

在寫這篇文章時 Claude.ai 只能在美國和英國使用，點選以 Email 或 Google 帳戶註冊會跳出錯誤訊息：

Unfortunately, Claude.ai is only available in the US and UK. We’re working hard to expand to other regions soon.

STEP 2

這時候就必須以 VPN 連線到美國或英國才能正常註冊帳號，還好只有在第一次註冊時需要透過 VPN 跳板，未來在使用時即使沒有連線到海外依然可以正常使用。

以 Google 帳戶註冊後要求輸入全名和暱稱，勾選已經成年、同意 Anthropic 使用條款後完成註冊。

STEP 3

第一次使用時會有一些說明需要先閱讀一下，包括 Claude 目前仍在測試階段、Anthropic 致力於保障使用者的使用安全、Claude 可能會進行異動，包括使用限制、功能和規範等等，當遇到沒有幫助的回覆時點選「倒讚」按鈕或是 Email 回報站方。

Claude 操作方式介紹

STEP 1

Claude 介面和 ChatGPT 不太一樣，不過一樣都有輸入訊息的欄位、右側則有上傳檔案按鈕，底下則是一些使用範例，開始使用後返回到首頁也會有對話紀錄，不同的是 ChatGPT 顯示於左側，Claude 會顯示於頁面下方。

STEP 2

Claude 訊息欄位除了傳送訊息給 AI 聊天機器人，也兼具搜尋過往對話的功能，此外，右側還有一個上傳按鈕可上傳最多五個檔案，讓 Claude 進行分析或是彙整相關資訊，支援格式有 PDF、TXT、CSV 等等。

STEP 3

實際使用 Claude 和 AI 聊天機器人對話，全程可使用中文或是任何支援的語言，也能直接複製內容、重新產生回覆或是進行評分，而且在回應的速度上相當快速。

上傳 PDF 文件進行翻譯、摘要或說明

STEP 1

Claude 最好用的功能之一就是可以將文件上傳，讓 AI 幫你彙整、摘要內容或回答文件內的相關問題，點選對話欄位右側上傳檔案、選擇文件後輸入要求 Claude 進行的相關操作。

STEP 2

隨後就會在對話視窗獲取相關結果，非常簡單。

STEP 3

Claude 也會在對話內容最上方自動產生一個標題，當使用者點選左上角 Logo 開啟選單時就會在下方顯示過往的對話紀錄，相較於 ChatGPT 來說我認為 Claude 介面操作上更簡單、清楚易懂，或許目前功能還不多，使用起來也很流暢，更重要的是完全免費啦！

Claude 常見問題 Q&A

1. Claude 2 是什麼？

Claude 是 Anthropic 公司發展的 AI 聊天機器人。

2. Claude 2 與之前的版本有何不同？

新版將數據更新到 2023 年初，也把內容長度限制提升到 100K token，還能一次上傳多個檔案、詢問多個內容。

3. 我需要支付任何費用來使用 Claude 2 嗎？

在我寫這篇文章時 Claude 2 完全免費，不過僅限於美國和英國註冊，台灣或是其他地區使用者必須透過 VPN 跳板才能註冊帳號。

4. 如何使用 Claude 2？是否需要下載任何軟體或應用程式？

只需要打開 Claude.ai 網站並登入帳號即可使用，無須額外下載軟體。

5. Claude 2 是否有支援中文的語言模型可供選擇？

可以使用中文和 AI 聊天機器人進行交談，上傳中文文件一樣可以閱讀。

值得一試的三個理由：

‧ Claude 2 數據更新到 2023 年，比 ChatGPT 更新，適合做為免費替代方案

‧ 支援輸入超長 100K token 長度內容，GPT-4 僅限 32K token

‧ 可上傳多個檔案並提取文字，功能超強大又免費



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