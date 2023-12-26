如何搬移Steam遊戲檔案至其他硬碟？ 12個簡單步驟手把手教學

當代電腦遊戲的畫面品質越來越高，但其所要求的安裝空間也越來越大，對於玩家來說，即便電腦已經擁有高達 TB 等級容量的硬碟，經常也會於安裝了數款遊戲後，發現儲存空間不足的窘況。其中，玩家最常用來購買、下載與啟動遊戲的 Steam，其實擁有內建的空間管理器功能，使用者可以輕鬆搬移遊戲安裝檔案至其他硬碟，不僅能省去重新下載的時間，亦不必擔心遊戲轉移過程不完整，導致後續開啟時發生錯誤。若玩家沒有於 Steam 應用程式中，看見新的空間管理器功能，請先點擊左上角的「Steam」按鈕，再點選「檢查 Steam 用戶端更新」升級新版即可。



▼▼▼搬移 Steam 遊戲檔案至其他硬碟教學▼▼▼

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步驟1. 開啟並登入 Steam 後，點擊左上角的「Steam」選項，接著按下「設定」。

步驟2. 開啟設定畫面後，找到左邊欄的「下載」，接著按下右邊的「STEAM 收藏庫資料夾」。

步驟3. 在空間管理器畫面中，上方將顯示目前安裝有 Steam 遊戲內容的硬碟，點一下「＋」圖示追加一個新的遊戲安裝位置。

步驟4. 選擇電腦上準備將遊戲安裝檔案搬遷過去的另一顆硬碟，接著按下「新增」。

步驟5. 選擇另一顆硬碟後，點擊「建立新資料夾」並命名，此資料夾即為搬遷過去的 Steam 遊戲安裝檔案，即將進行儲存的位置。

步驟6. 選取剛才新增並命名的資料夾，再來按下「選擇」。

步驟7. 回到空間管理器畫面，上方將顯示於前面步驟所新增的另一顆硬碟，再來就可以準備進行遊戲安裝檔案轉移。

步驟8. 將想要轉移安裝位置的遊戲，最右邊的核選方塊打勾，空間管理器同時會顯示該遊戲所佔的容量大小；勾選完畢後點擊下方的「移動」。

步驟9. 從清單中選擇遊戲檔案要轉移過去的目標磁碟，即前面步驟所新增的另一顆硬碟，然後按下「移動」。

步驟10. 遊戲內容、安裝檔案的轉移需要花點時間，具體則依遊戲本身的容量大小、磁碟讀寫速度及電腦效能而定。

步驟11. 遊戲檔案轉移完成後，按下「關閉」回到空間管理器畫面。

步驟12. 點擊上方分頁切換到另一顆硬碟，就能看見遊戲已經被順利轉移，若想將遊戲搬遷回原本的硬碟，只要重複相同步驟即可。

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