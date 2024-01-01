IG Notes功能如何使用？怎麼按愛心？原來還可上傳動圖跟音樂

今年社交平台Instagram開始推出了「便利貼（IG Notes）」的功能，可以在大頭照上填入短短的一、兩句話，通常是被用來抒發心情小語，而IG也不斷測試、更新這項功能，試圖加入更豐富的功能性，像是讓好友回覆便利貼或是添加語音、影片形式。



IG「便利貼」功能是什麼？

便利貼是在IG私訊頁面的最上排，只要其他和你互相追蹤的好友也發布了便利貼，都會在這裡顯示。而個人大頭照上面的小對話框內，可以自己填入一句短短的文字，這段文字只會存在24小時，你可以用來抒發某個時刻當下的心情，因為過了一天它就會消失，是個很適合拿來偷偷抱怨的小天地。

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若你有不想看到其中幾位互追蹤使用者的便利貼，將對方的大頭照長按之後，就可以選擇噤聲便利貼。另外，如果你的IG頁面沒有出現便利貼這個功能，或許可以先將IG更新到最新的版本並重啟一次IG，若還是沒有出現的話可能需要等待一下了。

前陣子IG便利貼還推出了可以讓好友回覆的功能，只要點進你想回覆的IG便利貼，不只可以用文字訊息，你也能用照片或是直接錄製影片、音檔回覆，這項功能可以讓朋友們知道你對他們的小語錄的想法！

IG「便利貼」動起來了？

最近有沒有看到朋友的IG便利貼會動呢？這也是IG推出的最新功能，可以自行錄製一小段影片取代大頭貼，讓大頭貼變成會動的動圖，另外，便利貼上的文字也可以用來分享音樂，讓便利貼的功能變得更豐富多彩。不過這項新功能還在測試階段，目前並非所有IG用戶都可以使用。

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