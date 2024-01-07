IG有聲控拍照功能？iPhone上這樣設定　再也不怕手抖令畫面模糊

許多人聚餐出遊常會在 Instagram 限時動態上自拍，不過你是否也曾遇過單手手持自拍時，常常誤按或按不到螢幕快門，又或是手抖手晃導致畫面模糊，需要不斷重拍的情況，這時不妨善用 iPhone 聲控拍照的功能吧！



只要事前在 iPhone 上完成幾道設定步驟，日後就能透過關鍵字指令觸發，讓系統自動在畫面上執行快門點擊動作、完成拍照，從此解放雙手、自拍不求人，實現聲控即拍的便利性，而且現今 iPhone 聲控拍照也全面支援中文語系，用起來更直覺無阻礙。

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步驟 1. 第一步，進入設定 App，接著點選「輔助使用」選項。

步驟 2. 下一步點入「語音控制」，選擇「語音-中文」，點擊「設定語音控制」來開啟。

步驟 3. 再來會出現語音控制的說明畫面，點選「繼續」。

步驟 4. 按下「完成」跳過說明。

步驟 5. 啟用「語音控制」功能後，再來點擊「自訂指令」。

步驟 6. 點選「新增指令」。

步驟 7. 在「詞句」欄位裡輸入可辨識的語音指令，例如拍照拍照，完成後點入「動作」設定手勢。

步驟 8. 選擇「執行自訂手勢」。

步驟 9. 要在畫面的「快門相對位置」上製作模擬手指點擊拍照的手勢，完成後點選「儲存」。

步驟 10. 下一步選擇「應用程式」選項。

步驟 11. 找到「Instagram」並勾選，並且回到「新增指令」頁面。

步驟 12. 最後選擇「儲存」即正式啟用 IG 聲控拍照功能，系統收到語音指令且辨識成功下，會自動拍照。

想在Instagram突圍而出？增加氛圍感和意境的限動濾鏡特效不可少

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】