網站下載的圖片都變了WebP沒法用？一個擴充程式秒變回JPG檔

由於 WebP 圖片格式比相同尺寸的 JPG 或 PNG 格式檔案還要小，可加速圖片檔於網站載入的時間，同時又能擁有相同的圖片品質，因此近期被廣為應用在網站上。不過，雖然 WebP 格式的運用已經越來越廣泛，但軟體的支援度不一，在下載 WebP 圖片後，可能都得再另存成 JPG 與 PNG 格式才能使用，若想要加速這個工作流程，在 Chrome 上透過擴充程式即可解決。



圖片另存為 JPG/PNG/WebP 下載：https://tinyl.io/9Yvv

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步驟 1：從網路下載 WebP 圖片格式時，在 Windows 系列中，預覽圖不成問題。

步驟 2：但開啟 WebP 圖片檔時，若沒有相對應的工具，就會用瀏覽器開啟，也就無法直接使用。

步驟 3：在 Chrome 線上應用程式商店中，找到「圖片另存為JPG/PNG/WebP」，並安裝完成。

步驟 4：接著，可點選擴充程式圖示，於展開的選單中，檢查是否已安裝成功。

步驟 5：當要下載圖片時，於圖片上按滑鼠右鍵，找到「圖片另存為JPG/PNG/WebP」，並選擇「另存為 JPG」。

步驟 6：再來檢查另存的圖片已是 JPG 格式 ，如此就不用轉檔可直接使用。

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