帶肥拉拉行山減肥 沒想到走一半就口吐白沫 最終要用這方法落山
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有些毛小孩會因為天生體質而容易發胖，或是被養到幸福肥，這時就需要重視體重管理來確保身體健康。近日雲南麗江就有主人原本帶自家狗狗去爬山減肥，卻沒料到狗狗半路就虛脫，還需要出動人力將牠抬下山。
根據陸媒報導，當時狗主人龔先生跟朋友要到山上健行，想說帶著自家65公斤的拉布拉多一起去，順便讓狗狗運動減肥。沒想到爬到一半狗狗就累趴走不動，口吐白沫的模樣看起來相當虛弱，他只好聯絡當地的守山人，像抬豬一樣把狗狗給帶下山，搞笑的畫面讓一旁的同伴薩摩耶也被逗樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+5
影片中抬著重量級狗狗的守山人臉上表情是哭笑不得，大概也沒想到有一天會遇上這樣有趣的意外，狗狗減肥失敗，反而狼狽被救下山的一幕，也讓網友笑翻直呼：「狗狗：爸爸醬，瓦達西真的爬不動了」、「這狗前生不知道修了什麼德」。
延伸閱讀：調皮拉拉搶走主人重要東西 急得矇矓下跪地求饒 還遭汪一臉不屑
+14
坐車時遭2隻哈士奇不間斷鬼叫 可憐小金慘遭左右夾擊：讓我下車黏人臘腸因主人這樣做 秒用無辜眼神緊盯 網民：是情緒勒索嗎？陌生幼童禮貌問能不能摸狗狗 她喊出1指令後場面有點尷尬又好笑臘腸狗見心愛狗窩被爸爸霸佔 下秒一個舉動引來網民熱議：太幸福愛犬離世半年寵主走不出陰霾 發現家中一物留浮現汪痕跡秒淚崩到收容所領養2隻芝娃娃 養1年後越長越怪 急帶去驗DNA傻了自來汪闖警局白吃白喝趕不走 因一理由無條件破格當警犬還很敬業
延伸閱讀：
【動物冷知識】沙漠的生存之道！棘蜥只要腳能踩到水 就能「解身體的渴」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】