帶肥拉拉行山減肥　沒想到走一半就口吐白沫　最終要用這方法落山

有些毛小孩會因為天生體質而容易發胖，或是被養到幸福肥，這時就需要重視體重管理來確保身體健康。近日雲南麗江就有主人原本帶自家狗狗去爬山減肥，卻沒料到狗狗半路就虛脫，還需要出動人力將牠抬下山。



根據陸媒報導，當時狗主人龔先生跟朋友要到山上健行，想說帶著自家65公斤的拉布拉多一起去，順便讓狗狗運動減肥。沒想到爬到一半狗狗就累趴走不動，口吐白沫的模樣看起來相當虛弱，他只好聯絡當地的守山人，像抬豬一樣把狗狗給帶下山，搞笑的畫面讓一旁的同伴薩摩耶也被逗樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

影片中抬著重量級狗狗的守山人臉上表情是哭笑不得，大概也沒想到有一天會遇上這樣有趣的意外，狗狗減肥失敗，反而狼狽被救下山的一幕，也讓網友笑翻直呼：「狗狗：爸爸醬，瓦達西真的爬不動了」、「這狗前生不知道修了什麼德」。

延伸閱讀：調皮拉拉搶走主人重要東西 急得矇矓下跪地求饒 還遭汪一臉不屑

+ 14

延伸閱讀：

【動物冷知識】沙漠的生存之道！棘蜥只要腳能踩到水 就能「解身體的渴」

黑鳶紅K7繫放幼鳥斷訊又現蹤 發報器剩1根繩吊掛引關注

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】