調皮拉拉搶走主人重要東西　急得矇矓下跪地求饒　還遭汪一臉不屑

「只是想跟爸爸玩而已啦！」日本有名飼主最近在社群平台推特上分享了一段有趣影片，拍家中愛犬有天搶走了爸爸的眼鏡後不歸還，上演了一場「你追我跑」的戲碼，而慌張的爸爸則不惜跪地拜託狗狗鬆口放下眼鏡，深怕一不小心就弄壞而誤傷自己，最終狗狗仍選擇妥協，結束一場鬧劇。



從推特用戶@lemon20210621上傳的影片中可以看到，拉布拉多犬「檸檬」（Lemon）嘴裡叼著眼鏡並躲在桌子下，眼鏡的主人爸爸則是焦急的跪在地上苦苦哀求檸檬把東西還來，深怕一不小心就會咬碎。而面對爸爸的請求，檸檬則是皺著眉頭躲來躲去，似乎捨不得把「戰利品」交還回去，一人一狗僵持不下，最後檸檬終於聽話鬆口放下眼鏡，結束一場驚魂記。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有趣影片被分享到網路上後，累積超過250萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「要用零食交換才對啦！怎麼都不懂」、「哈哈哈檸檬的表情超可愛」、「是個出色的談判家！」、「也太驚險了吧」、「爸爸一定嚇壞了」、「其實只是想跟爸爸玩啦」、「好調皮的拉拉哈哈哈」、「就算弄壞了也要原諒可愛的小狗！」

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