坐車時遭2隻哈士奇不間斷鬼叫　可憐小金慘遭左右夾擊：讓我下車

搭車時最怕遇到有乘客不顧他人感受、做出干擾或影響同車人的行為，微博上就有一段影片，是狗狗在車上鬼哭狼嚎，忘情的程度簡直是驚天地泣鬼神，讓中間的「毛乘客」可以說是相當無奈。



畫面中可以看到坐在黃金獵犬旁邊的哈士奇正拉開嗓子嚎叫，原本以為這樣車裡已經夠吵了，沒想到鏡頭一轉後座竟然還有另外一隻哈士奇同樣在鬼吼鬼叫，坐在中央的阿金就這樣被左右夾擊，表情看起來像是故作鎮定，但遇到這樣鄰座讓人隔個螢幕也覺得超崩潰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看完影片也紛紛留言回應：「強顏歡笑」、「一左一右荼毒」、「求阿金心理陰影面積」、「阿金：有時候一隻狗挺絕望的」、「狗生就是一場修行」、「環繞立體聲」大讚阿金的情緒非常穩定，不知道是天生脾氣好，還是已經放棄掙扎，只能祈禱趕快到目的地擺脫「二哈」。

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