黏人臘腸因主人這樣做　秒用無辜眼神緊盯　網民：是情緒勒索嗎？

國外有名飼主近日在社群平台抖音上分享了一段影片，拍下家中愛犬天生黏人愛撒嬌，有天在床上與主人享受兩人時光時，會因為主人停下摸摸的手而裝起「無辜表情」，緊盯鏡頭看的眼神相當哀怨，似乎希望用「可憐攻勢」讓主人繼續摸摸自己，可愛畫面在網路上融化了不少網友的心。



從抖音用戶@taylordoxies上傳的影片中可以看到，棕色臘腸犬「Hershey」窩在床上的枕頭邊，與主人享受親密快樂的獨處「摸摸」時光，但當主人將手移開停止撫摸時，Hershey就會張著圓滾滾又無辜的大眼睛，並發出令人心疼的委屈哭聲，模樣彷彿在說「馬麻怎麼了，妳不愛我了嗎？」黏人撒嬌的反應既可憐又可愛，讓人看了相當不捨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過780萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「太可愛啦」、「看了好不捨」、「天啊，看起來就像一顆洩了氣的氣球」、「牠只是個寶寶」、「臘腸犬是全世界最可愛的狗狗！」、「每個孩子都想得到關注，太可愛了」、「還不趕快抱緊處理」、「看起來像玩具店裡最小隻的玩偶。」

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