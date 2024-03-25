將拉布拉多犬養得太好被質疑是洛威拿　解釋過後終屈服：是黑拉豬

嗨，我是小軟柿子。



網友@好狗 阿錘 有一隻養了三年的黑色拉布拉多，名字叫「錘錘」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可是在相處的這幾年裏，他發現錘錘並不像其他拉布拉多一樣貪玩、愛吃、也從不拆家……

既不暴食，也不護食；能聽懂很多指令，像開門、巡迴等等；膽子大且護主。

有一次，一隻馬犬衝網友吼了兩聲，錘錘立馬衝上去護在他身前，可給感動壞了：「我也妹尋思拉布拉多還會護主啊！」‍

翻看網友的主頁，不難發現他一直在誇讚錘錘，愣是誇出了一種「別人家孩子」的既視感。

而且每一條視頻下面都加上了#黑色拉布拉多 的標籤，生怕愛豬人士們刷不到！

可沒想到……有人提出了質疑：「你確實牠是拉布拉多？我咋覺得更偏向洛威拿呢？」

一開始，網友斬釘截鐵地回覆：「怎麼看都是拉布拉多吧！」

所謂「一石激起千層浪」，隨着質疑聲越來越大，網友自己也有點動搖了：「將養了3年的拉布拉多分享到網上，本以為會得到羨慕的目光，結果他們都説我養的是洛威拿...」

他開始在網上求助，甚至刪除了#黑色拉布拉多 的話題標籤。

有人問，為什麼覺得錘錘是拉布拉多？

網友發了牠小時候的照片，表示：「貪吃、活潑、也不兇，把我騙了...」

至於養了這麼久都沒懷疑過……「懷疑什麼？600塊錢買洛威拿嗎？」

他説錘錘以前得過細小，瘦了很長一段時間，病好了就越長越粗獷，就以為是拉不拉多開始發胖了……也沒往別的方面想。

即便如此，網友依然有自己最後的倔強：「這胖子的智力應該不可能是洛威拿吧？」

「洛威拿好像也沒這麼虎，看見河裏有鴨子就直接跳下去了！」

「洛威拿不吃橘子，只有拉布拉多才吃！」……

從視頻標籤也不難看出他的心理活動，從堅定到疑惑，如今已經差不多崩潰了哈哈哈！

#黑色拉布拉多；既有#黑色拉布拉多，又有#洛威拿護衞犬；隨緣打一些毫不相關的標籤……

終於，網友發現了錘錘是拉布拉多的證據：「牠有腳蹼，就是拉布拉多！」

只見視頻中的他，一邊把玩着錘錘的腳蹼，一邊解釋因為拉布拉多是水獵犬，這是牠們的特性，語氣輕鬆，開心得像個200斤的孩子。

標籤也立馬改回了#黑色拉布拉多、#拉布拉多日記 哈哈哈！

雖然評論區依然建議他去給錘錘做一下基因檢測，但他堅信自己養的就是拉布拉多……

其他網民的狗狗，也曾被誤會。

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我發現，不少人有過類似的經歷，就養了幾年都不知道自己養了個啥：

「我表哥那個拉布拉多轉了好幾手送到他那養了2年，結果發現是一隻沒斷尾沒剪而的卡斯羅...」

「買的時候説是哈士奇，2歲了還沒鄰居家哈士奇的腿高。」

「鄰居家的爆體吉娃娃？？？」

「買的時候告訴我是拉布拉多。」

「我也以為是洛威拿，結果是土威納。」

「買的時候説是小泰迪，現在都快趕上我高了。」

「養了快一年的金毛。」

「買的時候説是小體博美，現在17、18斤了。」

「買的時候跟我説是哥基。」

「買的時候老闆説他們是一窩的。」

笑死，但不管怎樣，畢竟是自己的孩子，只要健康快樂就好啦！

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