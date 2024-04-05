超萌西施犬百米衝刺　遇大風仍狂奔去公園　瀏海大崩壞：走快一點

主人走快一點啦！日本一隻名叫Poncho（ぽんちょ）的西施犬平時最喜歡到公園散步，每次快抵達之前總是會用「百米衝刺」的速度向公園奔去，讓主人都差點跟不上。這番光速前進的模樣被主人上傳到網路，引來許多網友笑說看起來真的很快耶！



飼主在X（原推特@pan_pon_cho）分享愛犬們的生活，飼主透露9個月大的Poncho最喜歡往公園跑，大老遠在離公園500公尺之前就會開始拔腿狂奔，速度之快就連自己也差點跟不上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從照片中可以看到Poncho穿著相當時尚，不過最吸睛的肯定是牠被逆風吹到變形的毛髮，以及睜不開眼睛也要往前衝的模樣，讓網友看了不禁捧腹大笑。

此外原PO也透露Poncho一個可愛的小習慣，Poncho在秋天時第一次散步，從此之後牠最喜歡叼著一片葉子走在路上。帶狗狗散步真的可以觀察到很多個性及癖好啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】