爸爸熟睡沒發現寶寶醒來　哈士奇強制開機用這招喚醒主人：女兒餓

英國坎布里亞（Cumbria）一對夫妻養了三隻西伯利亞哈士奇，近期他們生了一個女兒，狗狗們就像大哥哥大姊姊一樣把嬰兒當成自己的手足般關照，有時甚至比父母還要更細心。



某天早上小嬰兒提早醒了，哈士奇米莉（Millie）率先察覺，牠一個箭步跳上床，在飼主身旁坐下等他起來，但爸爸睡得很沉完全沒有要醒來的跡象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17

米莉坐了好一會兒，默默躺下來繼續耐心等待爸爸自然醒，這時小主人不耐煩了開始揮舞手腳發出尖叫，米莉相當心急實在等不及了，伸手狠狠往飼主臉上一戳把他強制喚醒，他當下痛得用手摀住臉。

飼主剛醒來一時還搞不清楚狀況，米莉隨即舔舔他的臉以示撫慰，像是在對他說「抱歉但如果我不這麼做，你就不會注意到孩子醒了」，他才意識到二哈是為了提醒他照顧寶寶才會打他。

這時嬰兒哭鬧得更大聲，爸爸趕緊爬起來逗弄，最後將他抱起來秀秀；達成任務的米莉也跑到兩人之間翻肚討摸摸，彷彿自己也是一個需要人安撫的大孩子。網友笑：「你被鬧鐘打了」、「狗狗都比家長還細心」、「乾淨俐落的左勾拳」、「喜歡狗狗先給鞭子再給紅蘿蔔」、「最佳褓姆」。

延伸閱讀：超髒地布狗曾餓到要吃石頭充飢 被真愛包圍後牠不同了：天使美貌

+ 7

延伸閱讀：

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

大雪山驚見4「台灣黑熊窩」築在25米樹上 林保署曝原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】