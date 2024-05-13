哈士奇因這原因賣不出去 待在收容所多年沒人收養 汪：誰來愛我
撰文：聯合新聞網
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犬舍內的一隻哈士奇因為天生鬥雞眼賣相很差，被客人嫌「長太好笑」因此業者就棄養了牠，沒想到這隻二哈到收容所後依然乏人問津，收容所員工不忍牠沒人要，便寫了一篇領養文，吸引不少網友關注。
美國紐澤西州一間專注於哈士奇救援的動保組織「哈士奇之家(Husky House)」的收容所內有一隻叫做朱比利(Jubilee)，這隻4歲的哈士奇進到所內之前是犬舍的舍的狗狗，後來業者將其棄養，原因是因為「天生鬥雞眼賣相太差」，很多顧客看到牠長這麼好笑都紛紛拒絕購買，最後業者就拋棄了賣相不佳的牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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朱比利到收容所2年也一直都乏人問津，許多來認養狗狗的人們看到牠奇特的長相都忍不住笑出來，儘管因為長相奇特備受歡迎，但事實卻是沒有任何人要將其帶回家。收容所員工為了給朱比利找家，便在臉書粉專寫下一篇文章，內容寫著「原本養我的人說我長得很怪很醜，不是哈士奇該有的樣子，我也不知道為什麼會這樣，希望自己可以長得好看，這樣就會有人願意當我的主人了吧」。
收容所人員表示，朱比利雖然外表看起來很搞笑，但牠的個性與牠的外表剛好成反比，可能是因為有被棄養的過去，所以朱比利的個性很內向害羞，這可能是導致朱比利一直沒有人願意領養的原因，「但牠本性非常溫和，親人又親狗，只是需要給他一點時間，因此收養牠的人必須要有點耐性」。
朱比利的收養貼文在網路上吸引不少網友關注，網友留言表示「說實話看久了這隻哈士奇真的挺可愛的」、「謝謝收容所人員願意給不夠完美的毛小孩一個機會」、「慢熟的狗狗的確在起跑點上就有點輸了，但只要有愛心跟耐心的話牠們其實很可靠的」。
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