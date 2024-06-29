換季會容易引發狗狗腸胃炎？5大症狀與預防措施要記好隨時能救命

最近身邊不少養寵的朋友都説家裏寵物不舒服了，好幾個是腸胃炎，送去寵物醫院吊水消炎了，仔細一想，可能和換季不無關係。



換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

要知道狗狗的腸胃其實也很敏感，一旦吃了不乾不淨的食物或者生食，那很可能會導致狗狗腸胃不適甚至是腸胃炎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗腸胃炎是常見的疾病之一，會導致其腹瀉，甚至是便血。如果對相關症狀不瞭解，會容易錯失治療的良機哦，這一期咱們就來系統科普一下吧~建議收藏哦！

一、狗狗腸胃炎的症狀

1. 腹痛導致拱背

狗狗經常腹卧於涼的地面或以肘及胸骨支於地面後軀高起作「祈禱姿勢」，而且沒有平時興奮的表情，需要多注意哦

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

2. 間歇性嘔吐

狗狗得到急性腸胃炎的話，可能會吐出泡沫或是未消化食物的嘔吐物，甚至會混雜着血液，膽汁等，狗狗的嘔吐物可能有泡沫狀、淡黃色的膽汁，證明牠的胃已經清空了。

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

3. 腹瀉

腸胃炎會讓狗狗的便便有異狀，可能會比較水、比較黏，並有異常的腥臭味，嚴重時還可能便血！

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

4. 引起發燒

因為腸胃炎可能是病毒感染造成的，所以也會導致狗狗發高燒，要是看到狗狗一整天都精神萎靡，請及時就醫！

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

除此之外，狗狗還可能出現以下症狀：

脱水（由於腹瀉和嘔吐引起的）；身體虛弱；嗜睡；食慾不振；體重減輕（慢性腸胃炎）；血便（出血性腸胃炎）等等。

二、引起狗狗腸胃炎的原因

一般來説，狗狗腸胃炎主要分為原發性腸胃炎和繼發性腸胃炎。

原發性腸胃炎

原發性腸胃炎主要有以下3種情況：

1、飼養不當、食入腐敗變質或者不易消化的食物等情況所引起的胃腸炎。

2、某種藥物的刺激引起的胃腸炎。

3、長期飲食不均衡、營養不良，造成腸道中益菌比例失衡，腸胃脆弱更容易引發腸胃炎。

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

繼發性腸胃炎

繼發性腸胃炎主要有以下2種情況：

1、感染寄生蟲病（如鈎蟲病、球蟲病、鞭蟲病、小袋蟲病、弓形體病等）引起的胃腸炎。

2、感染某些傳染病（如犬瘟熱、冠狀病毒病、犬細小病毒等）引起的胃腸炎。

三、狗狗腸胃炎的治療方法

1. 加強護理

狗狗需安置在温度適宜的地方；待嘔吐有所緩解後，適當地餵給糖鹽水；腹部施行温敷；多餵無刺激的食物，如流食等。

2. 清理腸胃

主人可以給狗狗禁食，將肚子裏的毒素排出來，必要時可以用植物油幫助牠清腸。

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

3. 餵止吐藥止吐

要是狗狗嘔吐嚴重，會出現脱水的現象，這時主人可以給牠服用止吐藥來緩解，之後再適當的餵食糖鹽水來補充水分和能量。

4. 進行消炎止瀉

狗狗腹瀉不止，鏟屎官可以給狗狗注射消炎藥，或者口服止瀉藥，對症治療，防止狗狗虛脱。

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

四、狗狗腸胃炎的預防

1、定期給狗狗進行驅蟲

定期給狗狗進行體內體外驅蟲，能夠有效預防某些寄生蟲引起的的腸胃炎。

2、合理飼餵，避免飢飽不均

狗狗過度飢餓後，會導致暴食，出現消化不良，更容易出現腸胃炎。

3、加強營養，增強抵抗力

當狗狗抵抗力下降後，其胃腸屏障機能也相應減弱，導致腸道致病菌大量繁殖，最終引起腸胃炎。

4、加強管理，注意飲食環境

需要定期對狗狗居住環境、使用餐具進行清潔和消毒，保持乾淨衞生，防止愛犬因吃不潔淨食物引發腸胃炎。

5、忌濫用抗生素

抗生素的使用會造成腸道的菌羣失調，從而引起二重感染，引發腸胃炎。

換季會容易引發狗狗腸胃炎？（波奇網提供）

延伸閱讀：養了4隻盜版狗 做基因檢測直接傻眼 網民驚訝：真實身份不簡單

+ 29

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】