夏日帶狗狗散步要留意　5大防護措施要做好　掌握中暑急救關鍵

炎炎夏日熱浪來襲，高溫頻頻破紀錄，多地已經出現不少因中暑送醫的案例。然而，不僅民眾需要注意中暑，汪星人也需要特別關注，日本氣象協會特別整理出注意事項給飼主參考。



根據《FNN》報導，日本氣象協會於2019年的調查指出，325名飼主中有1人的愛犬會因夏季熱浪而中暑，且每5人中有1位飼主不知如何進行緊急處理來救愛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有哪些情況最容易中暑？第一名：太陽正烈時散步中暑、第二名：待在室內的時候（富士新聞網）

根據統計，高達44.3%的狗狗在出門散步時意外中暑。日本氣象協會提醒，狗狗接近地面時容易受到地面溫度地影響，因此遛狗時要避開白天炎熱的時間，即使在清涼的早晚時段，也應先觸摸地面檢查溫度。如果發現真的太熱，那就等一下再出門吧！

如果發現真的太熱，應避免正午出門散步。（unsplash@artem-beliaikin）

有哪些情況最容易中暑？

第一名：太陽正烈時散步（44.3%）

第二名：待在室內時（29.1%）

第三名：走出戶外時（24.1%）

第四名：白天散步時（20.3%）

第五名：晚上（日落）散步時（17.7%）

第六名：其他（10.1%）

第七名：睡覺時（7.6%）



如果無法避開高溫遛狗，請注意以下要點：

就算在室內，也要注意別讓狗狗中暑。（unsplash@darinka-kievskaya）

● 定期給狗狗補充水分

● 用自來水沖洗狗狗的身體表面（包括喉嚨、頸部、胸部、內側大腿和整個腹部），並用風扇送風



室內環境有時甚至比室外更容易中暑。根據統計，「室內」（29.1%）比「室外」（24.1%）更容易中暑，因此氣象協會建議，

室內應注意：

● 保持室內溫度在26℃以下

● 保持良好的通風

● 不要將寵物關在特定地方，讓寵物可以自由選擇休息場所



車內應注意：

● 室外溫度超過25℃時，請勿將寵物關在密閉的車內（對於活躍或容易興奮的狗，即使溫度較低也存在中暑風險）

● 在車內確保寵物可以自由飲水



如果寵物出現中暑症狀，迅速應對至關重要。如果治療延遲，最壞情況可能導致死亡。為了及早發現寵物的異常，請記住中暑有以下症狀！

中暑初期症狀：

狗狗的初期中暑症狀並不明顯。（unsplash@nikolay-tchaouchev）

● 強烈呼吸（喘氣）

● 口水增多

● 粘膜充血或鬱血

● 心跳頻率增加



中暑嚴重情況：

● 暈厥（無意識或虛弱）

● 嘔吐腹瀉

● 顫抖

● 喪失意識

● 癲癇發作

● ARDS（急性呼吸窘迫症候群：肺部發炎導致呼吸困難）



如有上述情況發生，請依照下方建議採取應對措施

緊急應對措施：

● 如有可能，測量體溫（肛溫檢測較佳）。如溫度超過40度，便有中暑的可能

● 立即就近就醫。延遲治療可能導致死亡，因此須在90分鐘內進行治療

● 緊急處置包括用「常溫水」全身淋浴降溫，或用濕毛巾包裹全身，將寵物放置在涼爽環境中吹風



無法用語言表達身體不適的家人們，只有靠飼主的細心照料，即時觀察到他們的異常，才能夠防止憾事發生。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】