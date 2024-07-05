醒目拉布拉多犬有特殊技能　飲水後會自動去擦嘴　網友表示很羡慕

日本一網友家養了只4個月大的黑色米克斯，名叫「月」。



牠的外型特徵神似黑色拉布拉多，胸口有明顯的一塊白毛。年紀小小的牠學習能力很強，非常喜歡聽家人彈奏樂器。甚至，有時還會出手按電子鋼琴一起玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看到鏡子的阿月（x@db8fomytqRhhqEQ）

當小黑拉拉第一次遇上鏡子時：

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最近，月學會了一項新的特殊技能。

當牠喝完水後，會自己到旁邊的布上把嘴巴擦乾，並且，還知道要把頭靠在布上面幾秒鐘。這樣一來，本來沾在嘴邊的多餘水分也會乾淨。

會自己去擦乾嘴巴的拉布拉多犬：

你家狗狗懂得吃完東西抹嘴嗎？（x@db8fomytqRhhqEQ）

許多人看完後紛紛留言：

「好棒的習慣，這下主人可以省好多力氣去打掃了。」

「好聰明的狗狗，我家的光是手動幫牠擦嘴就不喜歡了。」

「把布放在碗架上也很聰明～」



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