醒目拉布拉多犬有特殊技能 飲水後會自動去擦嘴 網友表示很羡慕
撰文：狗與愛的世界
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日本一網友家養了只4個月大的黑色米克斯，名叫「月」。
牠的外型特徵神似黑色拉布拉多，胸口有明顯的一塊白毛。年紀小小的牠學習能力很強，非常喜歡聽家人彈奏樂器。甚至，有時還會出手按電子鋼琴一起玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當小黑拉拉第一次遇上鏡子時：
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最近，月學會了一項新的特殊技能。
當牠喝完水後，會自己到旁邊的布上把嘴巴擦乾，並且，還知道要把頭靠在布上面幾秒鐘。這樣一來，本來沾在嘴邊的多餘水分也會乾淨。
會自己去擦乾嘴巴的拉布拉多犬：
許多人看完後紛紛留言：
「好棒的習慣，這下主人可以省好多力氣去打掃了。」
「好聰明的狗狗，我家的光是手動幫牠擦嘴就不喜歡了。」
「把布放在碗架上也很聰明～」
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