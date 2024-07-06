旺星人露出詭異燦笑　主人細看才發覺牠偷戴上假牙　網民：挺合適

網友@ Lola前一陣經歷了恐怖片到喜劇片的光速轉場，因為她的狗子Mailo偷了奶奶的假牙，還戴着假牙到處溜達。[破涕為笑]



說起來這也是狗子第一次跟着主人來到奶奶家，所以就到處閒逛了起來。時間一久，@ Lola找不到狗就呼喚狗子的名字，狗子也是聽話直接就飛奔到了主人跟前，就是牠的表情有些不對，好像是在...笑？牙還挺整齊！甚至一閉嘴還把牙齒收回到了嘴裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lola露出整齊的牙齒！（tiktok@lola.txm）

但這一幕差點給她CPU乾燒了，對着狗子笑了一會兒後才反應過來不對勁，趕緊把假牙拿了回來然後好好清洗了一下，放到了狗子找不到的地方。

狗子：

你別說，還挺嚴絲合縫的。

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其實網上搞出類似操作的狗子有很多，有的莫名其妙就給自己扣上了一套人類牙齒，有的則是出自沙雕主人的鬼主意。主要是戴上假牙後的狗子抽象中帶着那麼一點恐怖感，就像是那些長出人臉的水果濾鏡一樣。

不少狗狗也喜歡偷偷戴上假牙，點擊看看這些有趣畫面：

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我都已經開始能腦補出牠說話的樣子了。

延伸閲讀：男子駕車回家途中發現後座出現陌生狗狗 這時才驚覺出了大問題（點擊連結看全文）

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