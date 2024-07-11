汪星人創下10項最意想不到健力士世界紀錄　跳繩、滑板車都難不倒

你一定聽過狗狗因為長壽、身高而打破金氏紀錄，但你知道世界上還上有不少狗狗曾因為具備某項「驚人能力」而被列入健力士世界紀錄（金氏世界紀錄，Guinness World Records）嗎？



日本寵物網《わんちゃんホンポ》曾整理10個超有趣的狗狗世界紀錄，一起來看看吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 聲音最大的狗：2012年10月，澳洲黃金獵犬查理（Charlie）在一場吠叫比賽中，以113.1分貝的吠叫聲，被健力士世界紀錄認定為世界上叫聲最大的狗。

2. 滑板100公尺最速狗：2009年，美國鬥牛犬蒂爾曼（Tillman）以19.678秒用滑板滑完100米，躋身滑板最速狗行列。

3. 最快擊破100顆氣球的狗：Twinkie是一隻生活在美國的傑克羅素犬，牠在2014年3月以39.08秒打破了最快擊破100顆氣球的狗狗世界紀錄。

4. 嘴裡含最多球的狗：2020年，一隻黃金獵犬Finley可以在嘴裡同時含著六顆網球，被健力士世界紀錄認證為「嘴裡能塞進最多網球的狗」。

5. 舌頭最長的狗：美國聖伯納犬麻糬（Mochi）以18.58公分長舌打破健力士世界紀錄，但麻糬2021年過世後，現在由拉布拉多、德國牧羊犬混種狗佐依（Zoe）成為紀錄保持狗，舌頭長度達12.7公分。

6. 擁有三項紀錄保持的狗：來自日本的米格魯Purin擁有三項世界紀錄：一分鐘內用前掌接住14顆足球、踩著球前進10公尺只花9.45秒、一分鐘內跟人類一起跳繩51次。

7. 頂著果汁罐跑100公尺的狗：2008年9月，美國奧地利牧羊犬和邊境牧羊犬的混種甜豌豆（Sweet Pea）因額頭上頂著果汁罐在55秒內跑完100公尺而獲得健力士世界紀錄。

8. 騎滑板車最快的狗：諾曼（Norman）是一隻美國訓犬師養的伯瑞犬，牠騎著滑板車只花了20.77秒跑完30公尺，創造世界紀錄。

9. 尾巴最長的狗：愛爾蘭獵狼犬柯恩（Keon）擁有全世界最長的尾巴，長達76.8公分。

10. 1326隻穿著衣服聚在一起的狗：美國2012年舉辦的一場狗狗遊行，同時有1326隻狗狗穿著盛裝出席，打破世界上最多穿著衣服的狗狗聚集在一起的紀錄。

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