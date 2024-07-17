門後瞥見白柴發出求救凝視 獸醫靠近後放棄掙扎低頭認命：太有戲
撰文：狗與愛的世界
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這天，日本網友@H_tamakoshi 帶他養的白柴到動物醫院接受疫苗注射。
依照慣例，醫生暫時把狗狗帶去了問診間，網友則在外面等待，避免狗狗因為自己在場情緒起伏太大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，柴柴被帶進問診間後，立刻就坐在了門縫旁邊，用熱切的眼神盯着網友。
網友無奈，只能靜靜的和牠互相對望，直到獸醫一步步靠近，將狗狗抱上診療台的那一刻，牠才認命的低頭，眯着眼睛彷彿在説：
下一個就輪到我了...
點擊圖片看柴柴可愛的生活日常：
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許多人看到後紛紛留言：
「放棄掙扎的眼神！」
「我家狗也在候診室和檢查台上拼命用眼神求救。」
「因絕望而一無所有，最後一刻知道自己逃不掉惹。」
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