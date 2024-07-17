門後瞥見白柴發出求救凝視　獸醫靠近後放棄掙扎低頭認命：太有戲

這天，日本網友@H_tamakoshi 帶他養的白柴到動物醫院接受疫苗注射。



依照慣例，醫生暫時把狗狗帶去了問診間，網友則在外面等待，避免狗狗因為自己在場情緒起伏太大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒想到的是，柴柴被帶進問診間後，立刻就坐在了門縫旁邊，用熱切的眼神盯着網友。

希望被救出的白柴（x@H_tamakoshi）

網友無奈，只能靜靜的和牠互相對望，直到獸醫一步步靠近，將狗狗抱上診療台的那一刻，牠才認命的低頭，眯着眼睛彷彿在説：

下一個就輪到我了...

低頭認命（x@H_tamakoshi）

點擊圖片看柴柴可愛的生活日常：

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許多人看到後紛紛留言：

「放棄掙扎的眼神！」

「我家狗也在候診室和檢查台上拼命用眼神求救。」

「因絕望而一無所有，最後一刻知道自己逃不掉惹。」



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