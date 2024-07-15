與愛犬失散7年　突然在社交平台驚見熟悉面孔　感動重逢全記錄

永遠不要放棄希望。國外一名飼主的毛孩在7年前於自家庭院離奇失蹤，儘管懷疑狗狗是被綁架，身上也有打晶片，但這些年來始終沒得到任何有關愛犬的消息。沒想到飼主上個月在動物協尋社團看到一張熟悉且歷經滄桑的臉，他一眼認出就是自己的愛犬，最終奇蹟似的和愛犬重逢。



布蘭迪·辛普森（Brittany Simpson）表示自己原本養了一隻狗狗「魯格」（Ruger），但牠7年前卻在家裡的院子突然消失，家人在附近地毯式搜索整整一個月都沒有任何收穫，讓他們幾乎就快要放棄希望。布蘭迪指出魯格的身上的晶片有飼主資料，但卻始終沒有接到任何通知電話，而這些年來魯格當然也沒有再出現過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

7年前，家中狗狗自家庭院離奇失蹤，這些年來始終沒得到任何消息。（fb@Amarillo Pet Lost and Found）

沒想到最近當布蘭迪正在瀏覽社群網站，意外在某個協尋失蹤動物的社團看見了熟悉的身影。發文者表示狗狗的狀況並不好，希望有人能帶牠去看醫生。布蘭迪從照片認出這隻狗絕對就是當年失蹤的愛犬魯格，身上的特徵全都符合，差別只在於看起來更老了一點。

沒想過會在社交平台上，重遇這張悉識的臉。（fb@Amarillo Pet Lost and Found）

原PO先帶狗狗去看獸醫，布蘭迪大約一小時後就接到電話，確認照片中的狗狗確實就是魯格，突如其來的好消息讓布蘭迪欣喜若狂。布蘭迪也火速趕到獸醫院把魯格帶回家，而魯格似乎也認出熟悉的場景相當放鬆自在。儘管還是不知道這些年魯格去了哪裡，但布蘭迪只希望接下來能好好抱抱魯格，好好彌補7年來被偷走的時光。

回到家中，真好。（fb@Amarillo Pet Lost and Found）

飼主在tiktok上，分享了這份與愛犬重逢的喜悅：

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