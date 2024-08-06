鬥牛犬凌晨狂吠叫　救了全家免於火災　更獲消防員激讚是：小英雄

撰文：狗與愛的世界
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加拿大安大略省某民宅近日發生了一起火災。

大約凌晨4點左右，房子裏突然開始煙霧繚繞，然而所有人都都在睡覺並未注意到已經失火。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

於是，察覺危險的美國鬥牛犬「Champ」便開始行動，努力叫醒了熟睡的家人們，讓全家都安全逃生。

這次靠美國鬥牛犬Champ發威，全家人才能免於火災。（facebook@Ontario Provincial Police – Central Region）

消防人員趕到現場時，房子早已被濃煙吞沒，幸好在狗狗的叫喊下，一家四口都已逃出火場，並無造成任何傷亡。

事後，根據調查，火災起火點疑似為地下室，而屋主大約會損失40萬美元左右。

根據調查，火災起火點疑似為地下室（facebook@Ontario Provincial Police – Central Region）

消防局也強調，不是每個人都有一隻英雄狗狗，發生火災時，煙霧會迅速蔓延，因此煙霧警報器才是火災逃生的關鍵。

聰明的Champ是小英雄，值得被所有人讚賞！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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