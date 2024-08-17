哈士奇被柴犬養大後逐漸柴化？兄弟情深動作神同步：是雙胞胎
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
日本一網友家養了兩隻狗狗——5歲的柴犬哥哥和2歲的哈士奇弟弟。
哈士奇天生就有着魯莽、愛闖禍的天然呆性格。但在傲嬌的哥哥調教下，卻逐漸變得擁有了專屬於柴犬自我、慵懶的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不論是在家裏還是外出，兩隻的行為動作都非常相似，就好像天生的雙胞胎一樣！
哈士奇學會了柴犬慵懶的坐推車出門，絕對不自己走路。甚至，散步到一半也會突然不想回家的原地不動。
+20
許多人看到後紛紛表示：
「動作有夠同步的，它的臉也很像柴犬！」
「哈士奇的形象就是在雪地裏瀟灑奔跑，漸漸地變成了威嚴的柴犬了。」
「這就是教育的洗腦？」
延伸閱讀：為食哈士奇為了吃到零食 擠到男女主人手臂中間：臉被夾扁不放棄（點擊連結看全文）
+14
散步時遇上愛交朋友狗狗 為了能與路人可近距離打招呼牠竟這樣做13歲癱瘓狗狗穿上「風火輪」海邊狂奔 興奮心情感染身邊人：幸福好奇心極強狗狗 將頭鑽到輪胎中間 消防員這樣做才能救起牠用草本泥替哈士奇洗澡竟整隻變綠色 網民笑翻：是狗界變型俠醫？52度烈日下13歲老狗被養在屋頂上 瘦到皮包骨韓府竟稱非虐狗要維持與狗狗信任關行 這5個行為不要做 否則幸福狗生瞬間幻滅狗主結婚當天收到噩耗 愛犬在寵物店竟因中暑離世：才分開一天
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】