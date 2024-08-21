日本鸚鵡挑戰自我離家出走　更要來趟長途旅行　悠然自得坐上火車

最近日本一隻鸚鵡離家出走的故事感覺都能拍成電影了，因為牠跑路的路線很特別，直接坐火車走的。



聽説過沒素質的鸚鵡會用髒話罵人，但自己坐火車跑路倒是真少見，有一種「你給我打車滾」這句話具象化的感覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@sally075am的鸚鵡顯然是一個不讓人省心的存在，抓住家裏門窗大開的機會，開啓飛行模式，説走就走。

日本鸚鵡離家出走（狂丸研究所提供）

鸚鵡主人很快就在網上發佈了尋鳥啓事，走失的應該是一隻桃臉愛情鳥，全身綠色，不過臉是桃紅色，特徵很明顯。牠在京都市走失，失主當時已經向警方、動物保護中心等機構求助，自己也在外面搜索了很久，但一無所獲，所以最後只能在網上問問。

這種事自然就是大海撈針，畢竟鸚鵡這類寵物如果流落街頭，其實還是挺難自保的。別的不説，光是能吃掉牠的其他生物就有不少。

然而互聯網就是一個充滿巧合的地方，第二天還真讓網友給找到了，就是地點有點讓人難以置信，因為有人看到鸚鵡正在坐火車。車上的人顯然也知道這隻鳥迷路了，因為並沒有找到牠的主人。

就這樣，尋鳥啓事和尋人啓事被網友們聯繫到了一起，主人和失散的鸚鵡也隔空團聚，而據介紹當時鸚鵡搭乘的車是奔着東京去的。這是真去旅行了，還知道找交通工具，讓主人跑斷腿也追不上。

日本鸚鵡離家出走（狂丸研究所提供）

鸚鵡的離家出走讓得知真相的路人笑死，表示當時牠在車上非常親人。不知道這種哄人開心的表演，牠在主人面前是否也展露過，否則就扎心了。

日本鸚鵡離家出走（狂丸研究所提供）

不過很多人還是好奇這隻鳥是怎麼跑到車站的，主人回憶説，家人給屋子通氣時牠就趁機溜了，暈頭轉向去了車站，期間可能還捱揍了，因為尾巴的羽毛少了很多，最後估計是搭在乘客的揹包上混上了車，聽起來為了上車斗智鬥勇的。

最後主人趕到了東京的警局，現場確認鸚鵡身上的特徵後，就把牠領回家了。一方面感謝了神仙網友的助攻，同時也是感謝了工作人員這幾天對鸚鵡的照顧，並承諾以後要千萬小心，不會再讓牠走丟。

其實類似的失蹤寵物傳奇迴歸的故事一直有不少，例如美國有一隻貓竟然離家出走跑到了1千公里遠的地方，然後一週後又回家了。

因為這隻貓鑽進了快遞箱裏。

貓咪也要離家闖天下（狂丸研究所提供）

這隻貓名叫Galena，牠最大的愛好就是鑽進盒子裏待著，但沒想到這個可愛的習慣引發了一個超級可怕的情況，那就是主人把快遞寄走了。當時主人正在辦理一個退貨業務，而貓咪神不知鬼不覺地躲進了盒子，就這樣連貓帶貨一起回到了商家手裏。

不知經歷了些什麼（狂丸研究所提供）

主人發現貓沒了的時候也是快瘋了，掘地三尺也沒找到自家小貓的蹤影，好消息是快遞員工也很喜歡貓，開箱之後發現不對勁就把貓照顧了起來，直到聯繫到牠的家人。不過此時，小貓已經從猶他州來到了加利福尼亞州，主人也只能坐飛機過去接牠。

長途旅程（狂丸研究所提供）

好在小貓雖然經歷了快遞旅遊，但身體健康沒有大礙，瘦了一點有點脱水，其他正常。

離家出走旳咪實在有不少（狂丸研究所提供）

2022年蘇格蘭有一隻貓更逗，牠已經走失五年了，在家人絕望的時候，這隻貓坐着直升機回家了。

這隻貓走丟後開始混社會，道上人稱「獨眼喬」，本名Dexter，牠在離家五年後達到最遠的地方是一個石油鑽井平台，工人看到貓都驚呆了，好奇這貓是不是會飛。

幸好貓咪身上有晶片，才能找回主人（狂丸研究所提供）

但其實牠是坐集裝箱過來的，就這麼被送到了海上。鑽井平台的工作人員立刻聯繫了動物救援組織，人們後來通過牠身上的芯片確定了牠的身份。

貓咪這次要去哪裏？（狂丸研究所提供）

而在離家出走這件事上，操作最離譜的還是看着比較文靜的烏龜了。

在不養閒人的佛羅里達，寵物也是會整活兒的。2023年，一隻蘇爾卡塔陸龜在離家出走後，悠閒地向外奔跑，用了3年時間，但只走了8千米，然後總算被找到了。

烏龜也越獄（狂丸研究所提供）

被警方找到的時候牠正在橫穿馬路，但工作人員一上手就發現這不是本地「人」，因為牠不僅不怕人，還喜歡被拍頭。工作人員當即就發帖詢問最近誰家的寵物龜跑路了，結果找到主人後全體震驚，因為牠三年前就失蹤了。

辛苦你了（狂丸研究所提供）

在野外練習時長三年半，結果其實沒離開家門多遠。

最有意思的寵物跑路故事還是寵物龜Manuela，牠在1982年失蹤了，那年牠的小主人只有8歲。

一轉眼30年過去了，2013年，當時的小主人已經有了自己的孩子，父親也過世了，就回家去收拾自己小時候住的房子，結果發現了震驚的一幕，她在閣樓裏找到了當年的那隻寵物龜，而且牠還活着。

為何要離家出走（狂丸研究所提供）

閣樓很亂，顯然多年前家人尋找牠的時候被各種物品阻礙了，家人推測牠是靠吃家裏的蟲子活下來的。

以為是失蹤，但其實是隱居，小龜在閣樓送走了第一代主人，熬過了第二代、第三代的成長，也不知道牠這算是幸運存活，還是倒黴被遺忘，不過目前來説Manuela生活幸福，被找到後又賠了主人一家生活十多年了。

好好照顧你的愛寵（狂丸研究所提供）

總之，很羨慕這些寵物和主人之間斬不斷的羈絆，但也希望別再有寵物走丟的事兒了。

延伸閱讀：遇上心儀的流浪玳瑁貓 這家人用零食利誘牠 最終結下不解之緣（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】