哈士奇找到散熱最佳位置　秒露出滿意笑容　網民都感受到：爽呀～

今年夏天，日本各地氣溫升高，網友@xxhama2 家養的哈士奇「西賽維亞」和「尚特」為了降溫，竟然學會了跑到循環扇前面卡位！



只見牠倆近距離享受着涼風帶來的乾爽，肚子貼在地上散熱，極致的吹電扇距離讓網友簡直哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈士奇：爽呀！（x@xxhama2）

不僅如此，等到吹到降溫後，兩隻狗子的臉上都會不自覺的露出滿意的笑容，眯眯眼開始打瞌睡，模樣十分可愛。

點擊圖片齊來看看兩隻哈士奇的生活日常：

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要知道，狗狗皮膚的汗腺多分佈在腳掌上，因此無法像人類靠大量全身流汗散熱，牠們主要的散熱方式還是靠呼氣、水份散熱。

因此，即使狗狗待在室內，也可能會因為對流不暢通、溫度過高或是過於悶熱等情況造成輕微中暑。

所以，保持空氣暢通、適時補充水分是非常重要的。如果天氣太熱，可以在家開空調、使用涼墊來保持通風。

炎炎夏日也能好好休息！（x@xxhama2）

那麼，你學廢了嗎？

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