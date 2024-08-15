哈士奇找到散熱最佳位置 秒露出滿意笑容 網民都感受到：爽呀～
撰文：狗與愛的世界
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今年夏天，日本各地氣溫升高，網友@xxhama2 家養的哈士奇「西賽維亞」和「尚特」為了降溫，竟然學會了跑到循環扇前面卡位！
只見牠倆近距離享受着涼風帶來的乾爽，肚子貼在地上散熱，極致的吹電扇距離讓網友簡直哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不僅如此，等到吹到降溫後，兩隻狗子的臉上都會不自覺的露出滿意的笑容，眯眯眼開始打瞌睡，模樣十分可愛。
點擊圖片齊來看看兩隻哈士奇的生活日常：
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要知道，狗狗皮膚的汗腺多分佈在腳掌上，因此無法像人類靠大量全身流汗散熱，牠們主要的散熱方式還是靠呼氣、水份散熱。
因此，即使狗狗待在室內，也可能會因為對流不暢通、溫度過高或是過於悶熱等情況造成輕微中暑。
所以，保持空氣暢通、適時補充水分是非常重要的。如果天氣太熱，可以在家開空調、使用涼墊來保持通風。
那麼，你學廢了嗎？
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