秋田犬到海灘玩熱到失魂落魄　雙眸失焦不想走路　回家只能這樣做

網友@xuHTTwxZFhtlGye 家的秋田犬名叫「愛子」。



這天，全家人去海灘玩耍，但由於天氣太熱，愛子沒有一點想要玩耍的意思，而是選擇在樹下乘涼。

盛夏去海灘玩，真的是好選擇嗎？（x@xuHTTwxZFhtlGye）

但沒想到的是，回家的路上，愛子竟然連走都不想走一步，牠的表情和肢體動作好似已經失去了靈魂，雙眸失去焦距，四肢也不能再垂直...

汪：我走不動了（x@xuHTTwxZFhtlGye）

網友無奈，最後只好將愛子抱起來，直接扛着離開。

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他也表示，愛子屬於大型犬，體重重達29.7公斤，因此，就算自己力氣大到可以把牠抱起來，但也勉強只能走10公尺而已。

就這樣抱著巨型毛公仔回家？這是不可能的。（x@xuHTTwxZFhtlGye）

不得不説，乍一看還以為是巨型毛絨玩具呢哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】