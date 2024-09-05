秋田犬到海灘玩熱到失魂落魄 雙眸失焦不想走路 回家只能這樣做
撰文：狗與愛的世界
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網友@xuHTTwxZFhtlGye 家的秋田犬名叫「愛子」。
這天，全家人去海灘玩耍，但由於天氣太熱，愛子沒有一點想要玩耍的意思，而是選擇在樹下乘涼。
但沒想到的是，回家的路上，愛子竟然連走都不想走一步，牠的表情和肢體動作好似已經失去了靈魂，雙眸失去焦距，四肢也不能再垂直...
網友無奈，最後只好將愛子抱起來，直接扛着離開。
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他也表示，愛子屬於大型犬，體重重達29.7公斤，因此，就算自己力氣大到可以把牠抱起來，但也勉強只能走10公尺而已。
不得不説，乍一看還以為是巨型毛絨玩具呢哈哈哈！
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