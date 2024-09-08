幫兔兔度過炎夏　冰塊是降溫良方　還可這樣做來建立起清涼小天地

兔子很怕熱，因缺乏汗腺，只有嘴邊、鼠蹊部有少數汗腺，且被毛濃密，無法透過皮膚散熱，主要透過耳朵及呼吸與排泄調節體溫， 當氣溫達30度以上，就會增加呼吸次數。



所以夏天對於兔子來說是非常難熬的，我們必須要幫兔兔做好各種降溫防暑工作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幫兔兔度過炎夏可這樣做

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將清潔的水注入水樽，然後放於雪櫃冰格內，直至變冰，將這結冰的水樽放在籠內，讓兔子可以倚靠，並定時更換既涼快又經濟。需定時更換，否則當冰遇熱變水後，兔子倚靠就會變得濕濕笠笠，容易著涼而生病。切忌不要直接給兔兔喝冰水，會引起腹瀉。

將一條濕毛巾（不滴水）覆蓋在籠子的一端，透過風扇將涼風柔柔地吹向籠子自然風。要注意兔子是否會扯下弄濕了的毛巾。

用清潔的水輕輕地把兔子的耳背及毛弄濕由於兔子主要是靠一雙耳朵散熱，而耳朵佈滿血管，遇熱時血管便會澎漲，當兔子的耳背及毛被弄濕後，熱力便會隨空氣 流走，使血液溫度減低，令體溫得以下降。天氣較潮濕時，濕了的毛在潮濕的天氣下容易成為細菌的溫牀。此外亦要小心不要把水流入耳內，以免發炎。

將一塊大理石或瓷磚放在籠內，讓兔躺在上面休息躺在大理石或瓷磚上可令兔子有涼快的感覺，既經濟又環保，涼快程度頗高。當兔子躺在同一處地方久了，就會 拉近了體溫與磚溫的距離，所以最好鋪大塊的磚，這處躺暖了可以去另一處躺。避免同時使用多塊細小的磚代替大塊的磚，因為磚與磚之間的空隙會夾傷兔子。

替兔子梳去多餘的毛，特別是長毛兔或可剪短身上的毛帶來真正的涼快。使用剪刀時要特別小心，避免弄傷兔子，同時不要剪得太短以免晚上著涼及切記腳底的毛不可剪去以免失去保護作用。

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