金毛尋回犬一個異常舉動 令女主人察覺健康出問題：牠是超級英雄
撰文：狗與愛的世界
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這天，國外一妹子和她養的金毛「Sparrow」玩耍時，原本很興奮的Sparrow卻突然停下了動作。
從照片中可以看到，妹子把Sparrow最愛的玩偶丟了過去，然而Sparrow卻完全不為所動，只是靠在她的身旁，靜靜凝視。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
過程大約5分鐘，Sparrow表現得很奇怪，雖然妹子一直試圖讓牠繼續玩，可是都被拒絕。
原來，身為服務犬的Sparrow是提早察覺到了妹子的健康出現了異狀，試圖提醒她躺下。
點擊圖片看金毛尋回犬Sparrow做了什麼異常反應：
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後來，沒多久後，妹子果真就出現了暈眩的症狀，整個人倒在地上。而受過專業訓練的Sparrow則一直陪在身旁，舔着她的臉以免她暈過去。大約10分鐘後，牠才終於示意妹子可以起身。
再來看看Sparrow的生活照：
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許多網友看到後紛紛留言：
「服務犬真的是太偉大了！」、
「不管看過多少服務犬的故事，牠們都會像超級英雄一樣總是會讓我震驚！」
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