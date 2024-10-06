帶重磅金毛坐的士　司機卻突然下車拍照　原來背藏溫馨故事：好暖

這天，網友@糖糖糖老闆 帶着自家大金毛打車出門。



雖然，提前打電話表示了會帶狗一起，但還是隱隱有些擔心會被拒載。而當網友和狗子都坐好後，司機大叔卻突然下車，掏出了手機開始拍照...難道，大叔是想要變卦，把帶大型犬打車的事情發到網上嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

的士司機下車，為金毛拍照並即時將相片發送給女兒。（抖音@糖糖糖老闆）

結果一問才知道，原來，大叔的女兒非常喜歡狗狗，因此，他才會特意拍照炫耀：

今天我載到了一隻一百多斤的大金毛哦～

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而狗子呢，也是感受到了這份快樂，開心壞了，咧着嘴配合着。好暖...大叔好，網友好，女兒好，狗也好！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】