黑貓魅力大解析　網民分享爆笑經驗：屁眼特別明顯　這是瑕疵美？

前幾天看到一位網友説黑貓很可愛，被萌到了，所以想養一隻黑貓。



但是在養貓之前有一個疑問：「黑貓有什麼缺點？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家裏養了黑貓的鏟屎官們一見這問題，立馬熱情作答。答案五花八門，你絕對想不到，啊哈哈哈哈哈哈哈哈！

先來看看黑貓的美麗身姿：

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@乏善可陳：屁眼特別明顯

@乏善可陳：屁眼特別明顯（擼貓教授提供）

很特別的缺點，黑貓無語：這也算缺點？

當然，鏟屎官有圖有真相，也反駁不了。還有鏟屎官覺得黑貓有時候顏值差了點，有一點點醜。

缺點一、有點醜

@崽你在説什麼：挺好的，除了睡覺醜了點。

@崽你在説什麼：挺好的，除了睡覺醜了點。（擼貓教授提供）

@OSA：幼年時眼睛往上的毛禿禿的，看起來有點醜。

@OSA：幼年時眼睛往上的毛禿禿的，看起來有點醜。（擼貓教授提供）

@蝶埋蕊：顯頭禿

@蝶埋蕊：顯頭禿（擼貓教授提供）

@你説打工會使人快樂：嘴巴有點禿

@你説打工會使人快樂：嘴巴有點禿（擼貓教授提供）

@頭孢就你：烏着個嘴唇子，氣血不足的樣子。

@頭孢就你：烏着個嘴唇子，氣血不足的樣子。（擼貓教授提供）

缺點二、不好找

@小芙：唯一缺點可能就是一關燈，貓直接和牀融為一體，看不見牠，一屁股就坐下去了。

@小芙：唯一缺點可能就是一關燈，貓直接和牀融為一體，看不見牠，一屁股就坐下去了。（擼貓教授提供）

@老蔡一碟：黑貓就是太難找到了，沒錯我説的是照片裏的黑貓。

@老蔡一碟：黑貓就是太難找到了，沒錯我説的是照片裏的黑貓。（擼貓教授提供）

@Airwaves：容易找不到哈哈哈

@Airwaves：容易找不到哈哈哈（擼貓教授提供）

@妖精：話癆，還容易不見了。

@妖精：話癆，還容易不見了。（擼貓教授提供）

@Ray. ：不太好找，費眼。

@Ray. ：不太好找，費眼。（擼貓教授提供）

@你吃脆桃還是軟桃：有時候並不是很好發現，哪怕牠就在眼跟前。有一次孩子在桌子上午睡，我找了牠一個多小時，還是牠自己醒了睜眼我才看見。

@你吃脆桃還是軟桃：有時候並不是很好發現，哪怕牠就在眼跟前。有一次孩子在桌子上午睡，我找了牠一個多小時，還是牠自己醒了睜眼我才看見。（擼貓教授提供）

@LisaCat：主打提心吊膽整天找不着，還有不小心踩到。

@LisaCat：主打提心吊膽整天找不着，還有不小心踩到。（擼貓教授提供）

缺點三、太黏人

@10貓1狗2個娃：過於粘人，牛皮糖。

@10貓1狗2個娃：過於粘人，牛皮糖。（擼貓教授提供）

@是燦燦：就是黏人的很

@是燦燦：就是黏人的很（擼貓教授提供）

@每天都在煩惱：粘人是真粘人，搞笑也是真搞笑。

@每天都在煩惱：粘人是真粘人，搞笑也是真搞笑。（擼貓教授提供）

@momo：粘人，睡覺要在人身上睡，餵飯也要拿在手裏或者是陪在貓碗旁邊。

（擼貓教授提供）

缺點四、愛咬腳

@找工作日記：就是會咬腳

@找工作日記：就是會咬腳（擼貓教授提供）

缺點五、難拍照

@檸檬汽水：開閃燈才能拍清楚長相

@檸檬汽水：開閃燈才能拍清楚長相（擼貓教授提供）

缺點六、沒缺點

@雪雪：很香，沒有一點缺點。

@雪雪：很香，沒有一點缺點。（擼貓教授提供）

@狐狸🦊：perfect！（完美）

@狐狸🦊：perfect！（完美）（擼貓教授提供）

黑貓：完美很好，可是你放這個角度的照片是幾個意思？

@一枝獨秀：他可能覺得他這樣很可愛

@一枝獨秀：他可能覺得他這樣很可愛（擼貓教授提供）

可愛是真的，而且黑貓有種獨特的氣質，越看越上頭，越看越想看。

你覺得黑貓還有什麼缺點嗎？

延伸閱讀：貓狗誰更聰明？科學家以腦容量大小與社會性 最終得出這樣結論（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】