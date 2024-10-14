黑貓魅力大解析 網民分享爆笑經驗：屁眼特別明顯 這是瑕疵美？
前幾天看到一位網友説黑貓很可愛，被萌到了，所以想養一隻黑貓。
但是在養貓之前有一個疑問：「黑貓有什麼缺點？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
家裏養了黑貓的鏟屎官們一見這問題，立馬熱情作答。答案五花八門，你絕對想不到，啊哈哈哈哈哈哈哈哈！
先來看看黑貓的美麗身姿：
@乏善可陳：屁眼特別明顯
很特別的缺點，黑貓無語：這也算缺點？
當然，鏟屎官有圖有真相，也反駁不了。還有鏟屎官覺得黑貓有時候顏值差了點，有一點點醜。
缺點一、有點醜
@崽你在説什麼：挺好的，除了睡覺醜了點。
@OSA：幼年時眼睛往上的毛禿禿的，看起來有點醜。
@蝶埋蕊：顯頭禿
@你説打工會使人快樂：嘴巴有點禿
@頭孢就你：烏着個嘴唇子，氣血不足的樣子。
缺點二、不好找
@小芙：唯一缺點可能就是一關燈，貓直接和牀融為一體，看不見牠，一屁股就坐下去了。
@老蔡一碟：黑貓就是太難找到了，沒錯我説的是照片裏的黑貓。
@Airwaves：容易找不到哈哈哈
@妖精：話癆，還容易不見了。
@Ray. ：不太好找，費眼。
@你吃脆桃還是軟桃：有時候並不是很好發現，哪怕牠就在眼跟前。有一次孩子在桌子上午睡，我找了牠一個多小時，還是牠自己醒了睜眼我才看見。
@LisaCat：主打提心吊膽整天找不着，還有不小心踩到。
缺點三、太黏人
@10貓1狗2個娃：過於粘人，牛皮糖。
@是燦燦：就是黏人的很
@每天都在煩惱：粘人是真粘人，搞笑也是真搞笑。
@momo：粘人，睡覺要在人身上睡，餵飯也要拿在手裏或者是陪在貓碗旁邊。
缺點四、愛咬腳
@找工作日記：就是會咬腳
缺點五、難拍照
@檸檬汽水：開閃燈才能拍清楚長相
缺點六、沒缺點
@雪雪：很香，沒有一點缺點。
@狐狸🦊：perfect！（完美）
黑貓：完美很好，可是你放這個角度的照片是幾個意思？
@一枝獨秀：他可能覺得他這樣很可愛
可愛是真的，而且黑貓有種獨特的氣質，越看越上頭，越看越想看。
你覺得黑貓還有什麼缺點嗎？
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