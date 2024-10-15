白天下的靈異事件　貓窩竟會自己跑起來　原來是貓咪在作怪

最近，美國科羅拉多州收容所Cat Care Society 接收了一隻小貓「西奧多」，這隻貓因為在家亂尿而被拋棄。



棄養文件上還特地標註了一句話：「西奧多害怕離開任何讓牠感到舒適的地方。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

會動的貓窩，原來有這小傢伙在作怪。（tiktok@catcaresociety）

當時工作人員意識到這隻貓可能是一隻膽小的貓，卻沒想到牠比想象中還要膽小。

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西奧多接收健康檢查後被放到了貓咪活動區，牠很害怕，不知所措躲到了貓窩下面。

但很好笑的是：害怕但好奇，牠會頂着貓窩來探索環境。

於是，大家就看到一個窩到處跑哈哈。

因為擔心頂着貓窩的西奧多不會被人當成坐墊，工作人員就在貓窩上面貼了張紙條提醒：「請不要坐在我身上，我叫西奧多，我現在是一隻烏龜，躲在這個下面！」

目前，西奧多還在適應收容所的環境，考慮到牠膽小的個性，大家希望幫助牠找一個沒有小孩的家庭。

總之，不管等待新家要多久，工作人員會一直陪伴牠~

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