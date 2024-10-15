白天下的靈異事件 貓窩竟會自己跑起來 原來是貓咪在作怪
撰文：貓與愛的世界
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最近，美國科羅拉多州收容所Cat Care Society 接收了一隻小貓「西奧多」，這隻貓因為在家亂尿而被拋棄。
棄養文件上還特地標註了一句話：「西奧多害怕離開任何讓牠感到舒適的地方。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當時工作人員意識到這隻貓可能是一隻膽小的貓，卻沒想到牠比想象中還要膽小。
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西奧多接收健康檢查後被放到了貓咪活動區，牠很害怕，不知所措躲到了貓窩下面。
但很好笑的是：害怕但好奇，牠會頂着貓窩來探索環境。
於是，大家就看到一個窩到處跑哈哈。
因為擔心頂着貓窩的西奧多不會被人當成坐墊，工作人員就在貓窩上面貼了張紙條提醒：「請不要坐在我身上，我叫西奧多，我現在是一隻烏龜，躲在這個下面！」
目前，西奧多還在適應收容所的環境，考慮到牠膽小的個性，大家希望幫助牠找一個沒有小孩的家庭。
總之，不管等待新家要多久，工作人員會一直陪伴牠~
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